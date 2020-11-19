Врач оценил эффективность народных методов профилактики коронавируса

Соки граната и черноплодной рябины, а также зеленый чай и витамин D могут применяться для профилактики коронавируса, однако это не поможет эффективно снизить вирусную нагрузку, сообщил главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов.

«Профилактика коронавирусной инфекции народными средствами не способна заменить соблюдение элементарных противоэпидемических мер. Самыми эффективными профилактическими мерами по-прежнему остаются гигиена рук, ношение масок и социальная дистанция», – передает Ura.ru его слова.

По подсчетам издания, стоимость качественного гранатового сока достигает 200-300 рублей за поллитра, таким образом, в месяц сумма покупок превысит 7,5 тыс. рублей. Хорошие витамины D3 обойдутся примерно в 500 рублей в месяц, на оставшиеся 2 тыс. рублей можно приобрести концентрат сока черноплодной рябины (2 тыс. рублей за 5 литров) и зеленый чай. В итоге на профилактику коронавирусной инфекции народными методами можно потратить до 10 тыс. рублей в месяц на каждого члена семьи.

«Все народные средства, которые были популярны в начале пандемии, как то чеснок, имбирь и лимон, хороши лишь как меры дополнительной профилактики, которыми не стоит злоупотреблять. А употребление витамина D3 должно начинаться после его лабораторно подтвержденного дефицита. Препарат при избытке опасен», – предупредил Выгоняйлов.

Врач также привел пример, как житель Челябинской области сжег слизистую носа частыми промываниями носоглотки солевым раствором. Человек потерял обоняние и напугался, что заболел коронавирусом. «Хотя, безусловно, эффективной дополнительной мерой для профилактики коронавируса будет умывание и промывание полости рта и носа теплой проточной водой по приходе домой», – подытожил он.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения предупредили о возможном росте устойчивости к антибиотикам в Европе из-за неправильного использования этих препаратов во время пандемии COVID-19 в качестве профилактики.