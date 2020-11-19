Названо неожиданное преимущество людей с аллергией в ситуации с COVID-19

Пациенты с аллергией менее восприимчивы к новой коронавирусной инфекции, заявила врач-аллерголог, доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделением аллергологии клиники «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Ревякина.

«Больные с аллергией болеют меньше коронавирусной инфекцией, потому что у них так устроен рецепторный аппарат, что они меньше восприимчивы к новой коронавирусной инфекции», – цитирует РИА «Новости» Ревякину.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус у курящих людей чаще протекает в тяжелой форме, вредная привычка ухудшает работу легких, организму из-за этого труднее бороться с болезнью.

За минувшие сутки в России выявили 23 тыс. 610 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2 млн случаев заболевания.