В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях коронавируса у курильщиков

Коронавирус у курящих людей чаще протекает в тяжелой форме, вредная привычка ухудшает работу легких, организму из-за этого труднее бороться с болезнью, заявили в Роспотребнадзоре.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что «у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме», вредная привычка «ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом».

Роспотребнадзор призвал граждан отказаться от курения и соблюдать рекомендации врачей в рамках борьбы с COVID-19.

Напомним, 19 ноября отмечается Международный день отказа от курения.

Ранее в Минздраве сравнили вред от кальяна и сигарет. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.