В Минздраве сравнили вред от кальяна и сигарет

Курение кальяна вреднее, чем курение сигарет, кроме того, через кальян может распространяться коронавирусная инфекция, сообщила пресс-служба Минздрава.

«Многие думают, что употребление кальяна безобидно, однако именно кальян таит в себе большое количество опасностей и в первую очередь речь идет о новой коронавирусной инфекции COVID-19», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

При этом плохая обработка кальяна может нести риски распространения не только коронавируса, но и туберкулеза, холеры и других опасных заболеваний, уточнили в пресс-службе.

Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян отметила, что курильщики кальяна за одну кальянную сессию поглощают во много раз больше дыма, чем курильщики сигарет, за час курения кальяна человек потребляет в 100-200 раз больше отравляющих и канцерогенных веществ, чем за время выкуривания одной сигареты.

«Курение кальяна также опасно для окружающих – пассивный курильщик кальяна наносит непоправимый вред своему здоровью, сопоставимый с вредом от активного курения», – подчеркнула Гамбарян.

Напомним, 22 июля Госдума приняла закон, согласно которому на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы.