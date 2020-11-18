Концерт Тото Кутуньо в Кремлевском дворце перенесли

Концерт итальянского певца Тото Кутуньо перенесен на год и состоится 14 октября 2021 года, сообщили в Государственном Кремлевском дворце.

«Уважаемые зрители! Концерт Тото Кутуньо переносится на 14 октября 2021 года», – сообщается на официальном сайте площадки.

75-летний Кутуньо пользуется высокой популярностью не только в России, но и на всей территории бывшего СССР. Несколько лет назад вместе с Государственным ансамблем песни и пляски им. Александрова он выступал на фестивале в Сан-Ремо.

Ранее сообщалось, что несколько украинских депутатов обратились к главе СБУ Василию Грицаку с просьбой запретить въезд на территорию Украины Кутуньо.