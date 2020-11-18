Президент Бразилии похвастался видео с похвалой от Путина

Президент Бразилии Жаир Болсонару поделился видео с выступлением президента России Владимира Путина, на котором российский лидер восхищается мужеством бразильского коллеги.

На кадрах также обозначен момент, как Путин отметил, что в непростых обстоятельствах пандемии Болсонару проявил «самые лучшие мужские качества». Запись в личном аккаунте в Twitter набрала почти 32 тыс. лайков и 6 тыс. репостов.

- Palavras do Presidente da Russia, Vladimir Putin, ao termino do encontro do BRICS.



. Link no YouTube: https://t.co/DR60KPr7CJ pic.twitter.com/DmQ3SbLAML — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 17, 2020

Ранее российский лидер во время выступления на XII Саммите БРИКС восхитился мужеством Болсонару, переболевшего коронавирусной инфекцией, и отметил, что его поведение в непростых обстоятельствах является примером мужественного отношения к исполнению своего долга.

Также Путин согласился с заявлением премьер-министра Индии Нарендры Моди о том, что весь мир является одной семьей, однако подчеркнул, что в «в семье не без урода». Президент заявил, что ситуация с глобальной и региональной безопасностью остается сложной в связи с возросшими масштабами киберпреступности, международного терроризма и наркотрафика.