Российские оппозиционеры призвали Байдена к конфронтации с Путиным

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18 ноября, среда  |  Последнее обновление — 11:05  |  vz.ru
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Почему российские яблоки не победили импортные

Российские яблоки требуют селекции Peter Steffen/DPA/Global Look Press
За пять лет после продовольственного эмбарго Россия совершила настоящий «яблочный» прорыв. Новые сады с большими красными и зелеными яблоками росли как на дрожжах. Однако в 2020 году ситуация серьезно изменилась. Валовый сбор сократился на треть, цены настолько же выросли. И неожиданно появилась новая страна, которая стала заполонять своими яблоками российские прилавки. Подробности...
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Турецкие роботы натравливают армян на русских

Целью «фейковых армян» было представить Россию «в виде некоего тирана» REUTERS/Dado Ruvic
В социальных сетях выявлены тысячи поддельных аккаунтов, созданных для участия в информационной войне. Основной целью ботов была дискредитация России в Армении и армян в России, а «нити» от них ведут в Азербайджан, Турцию и Британию. Это первая примета новой политической реальности, в рамках которой военно-политический союз Москвы и Еревана будут проверять на прочность. Подробности...
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Безопасность России будет обеспечивать Африка

ВМФ России получает важную базу для стоянки у берегов Африки Дмитрий Ефремов/ТАСС
Россией принято стратегически важное решение, касающееся Военно-морского флота и отражения угроз на морских направлениях. В африканской стране Судан будет создан пункт базирования российских боевых кораблей. Почему столь далекий от родных берегов и относительно небольшой порт имеет важнейшее значение для безопасности нашей страны? Подробности...
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Лукашенко демонстративно избавится от ненужных полномочий

Лукашенко готов раздать то ли 57, то ли 70 полномочий Виктор Толочко/РИА Новости
Белорусский президент сделал красивый жест – решил передать без демонтажа конституции страны парламенту, правительству и другим структурам 70-80% полномочий президента. Окружение Лукашенко назвало примерную дату, когда будет объявлено об урезании власти. Какие бразды правления Батька готов выпустить из рук и можно ли считать это признаком скорого и мирного транзита власти в Белоруссии? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Хотя бы изобразите любовь к России

Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Ну? И куда ты исчезла? Куда ты исчезла в самый трудный момент? Почему ты не поешь мою песню, не ешь мою шпроту, не спасла мою землю, не выучила моих детей, не достроила мне завод, трубу и космодром? Подробности...

Пашинян сдал не только Карабах, но и Армению

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Армянское общество продолжает разбираться в том, кто несет ответственность за катастрофическое поражение страны во второй карабахской войне. А виновато оно само, это армянское общество совершило ошибку 2,5 года назад. И имя этой ошибки – Никол Пашинян. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Что ждут от Байдена обиженные Трампом

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
К Джозефу Байдену, объявившему о победе на президентских выборах, с поздравлениями выстроились все, кого Трамп либо обидел, либо вообще называл врагами. Хотя официально победа ещё не объявлена. Подробности...
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Трампу наврали про армию США

Пашинян должен остаться у власти

Женщина преградила Байдену путь к власти

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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Российские оппозиционеры призвали Байдена к конфронтации с Путиным

       18 ноября 2020, 10:29
    Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
    Текст: Наталья Ануфриева

    Блогеры и активисты, активно выступающие против Кремля, могут поддержать конфронтацию между кандидатом в президенты США Джозефом Байденом и Москвой, если политик будет официально признан новым американским лидером, пишут СМИ.

    Американский журнал Time пишет, что пока президент России Владимир Путин сохраняет молчание по поводу «победы» кандидата в президенты США Джозефа Байдена, так как официально это не объявлялось, российские оппозиционеры уже поздравляют «нового главу Белого дома», передает «ИноСМИ».

    Так, блогер Алексей Навальный поздравил Байдена в Twitter еще 8 ноября, похвалив «свободные и честные выборы» в США.

    Издание полагает, что если Байден все же станет президентом, «задействованные в постоянной борьбе лидеры российской оппозиции сразу же призовут его более активно вступить в конфронтацию» с Москвой. Вероятно, они будут настаивать на жестких и бьющих по широкому кругу целей санкции.

    Отмечается, что в последние четыре года Вашингтон позволял себе «баловать» Москву: несмотря на множество введенных ограничительных мер, действующий американский лидер Дональд Трамп хвалил Путина и его стиль руководства, предлагал вернуть Россию в состав нынешней «Большой семерки» и подвергал сомнению выводы собственных спецслужб во время совместной пресс-конференции с главой российского государства.

    На ваш взгляд

     
    Верите ли вы в честность американских выборов?


    Обсуждение:  127 комментариев

    Поведение Трампа, как указывает Time, «постоянно снижало эффективность американской политики санкций в отношении России».

    Тем временем Байден, еще не ставший президентом США официально, уже осудил Россию за якобы причастность к «отравлению» Навального и заявил, что «молчание» Трампа по этому поводу является «соучастием в преступлении».

    До этого, в марте, он обещал «заставить Россию заплатить настоящую цену» за ее «правонарушения» во внутренней и внешней политике. Вместе с тем кандидат от демократов пообещал «стоять плечом к плечу с российским гражданским обществом».

    Активист российского демократического движения и председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза считает, что неплохим дебютным ходом для администрации Байдена было бы наложить санкции сразу на шесть представителей Кремля, которые уже подверглись санкциям со стороны Евросоюза после инцидента с Навальным.

    Кроме того, как считает активист, новая администрация могла бы подвергнуть санкциям и других российских чиновников в соответствии с «актом Магнитского».

    Вместе с тем глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Билла Браудер считает, что США «допустили ошибку», когда не стали наказывать намного большее число россиян в соответствии с «актом Магнитского». Он посетовал, что при экс-президенте США, демократе Бараке Обаме санкции на Россию «налагались каждый год», а при Трампе «не было никаких санкций в 2018-м году, не были они наложены и в нынешнем».

    «Законодательная часть (для введения санкций против ряда российских чиновников) уже готова. Все, что нужно, – это политическая воля», – отмечает Кара-Мурза.

    Татьяна Становая, глава компании R.Politik, занимающейся политическим анализом, заявила, что Россия якобы «ожидает, что Байден ужесточит санкционную политику».

    Исполнительный директор Антикоррупционного фонда России Владимир Ашурков отметил, что личные, персонально направленные против того или иного человека санкции могут быть «очень полезны», но они не являются «серебряной пулей».

    «Самым важным аспектом внешней политики США в отношении России должно стать восстановление США в роли глобальной державы, продвигающей демократию и права человека. А также державы, укрепляющей трансатлантические отношения через НАТО», – считает Ашурков.

    Напомним, почти 80% американцев, которые приняли участие в опросе, проведенном Reuters и Ipsos, считают демократа Джо Байдена победителем на выборах президента США.

    Данные опроса, проведенного Politico и Morning Consult, свидетельствуют, что, по мнению большинства опрошенных, действующий американский лидер Дональд Трамп должен признать поражение на выборах.

    Между тем американское издание The Greanville Post обратило внимание, что сторонники Алексея Навального, постоянно осуждающие политическую систему и лидеров России, практически единодушно показали себя полнейшими лицемерами, так как не пожелали выразить осуждение по поводу нарушений в ходе выборов в США.

    Выборы в США состоялись 3 ноября. Крупнейшие СМИ в США уже объявили о победе Байдена, а сам он объявил себя «избранным руководителем» страны.

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