Российские оппозиционеры призвали Байдена к конфронтации с Путиным

Блогеры и активисты, активно выступающие против Кремля, могут поддержать конфронтацию между кандидатом в президенты США Джозефом Байденом и Москвой, если политик будет официально признан новым американским лидером, пишут СМИ.

Американский журнал Time пишет, что пока президент России Владимир Путин сохраняет молчание по поводу «победы» кандидата в президенты США Джозефа Байдена, так как официально это не объявлялось, российские оппозиционеры уже поздравляют «нового главу Белого дома», передает «ИноСМИ».

Так, блогер Алексей Навальный поздравил Байдена в Twitter еще 8 ноября, похвалив «свободные и честные выборы» в США.

Издание полагает, что если Байден все же станет президентом, «задействованные в постоянной борьбе лидеры российской оппозиции сразу же призовут его более активно вступить в конфронтацию» с Москвой. Вероятно, они будут настаивать на жестких и бьющих по широкому кругу целей санкции.

Отмечается, что в последние четыре года Вашингтон позволял себе «баловать» Москву: несмотря на множество введенных ограничительных мер, действующий американский лидер Дональд Трамп хвалил Путина и его стиль руководства, предлагал вернуть Россию в состав нынешней «Большой семерки» и подвергал сомнению выводы собственных спецслужб во время совместной пресс-конференции с главой российского государства.

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Поведение Трампа, как указывает Time, «постоянно снижало эффективность американской политики санкций в отношении России».

Тем временем Байден, еще не ставший президентом США официально, уже осудил Россию за якобы причастность к «отравлению» Навального и заявил, что «молчание» Трампа по этому поводу является «соучастием в преступлении».

До этого, в марте, он обещал «заставить Россию заплатить настоящую цену» за ее «правонарушения» во внутренней и внешней политике. Вместе с тем кандидат от демократов пообещал «стоять плечом к плечу с российским гражданским обществом».

Активист российского демократического движения и председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза считает, что неплохим дебютным ходом для администрации Байдена было бы наложить санкции сразу на шесть представителей Кремля, которые уже подверглись санкциям со стороны Евросоюза после инцидента с Навальным.

Кроме того, как считает активист, новая администрация могла бы подвергнуть санкциям и других российских чиновников в соответствии с «актом Магнитского».

Вместе с тем глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Билла Браудер считает, что США «допустили ошибку», когда не стали наказывать намного большее число россиян в соответствии с «актом Магнитского». Он посетовал, что при экс-президенте США, демократе Бараке Обаме санкции на Россию «налагались каждый год», а при Трампе «не было никаких санкций в 2018-м году, не были они наложены и в нынешнем».

«Законодательная часть (для введения санкций против ряда российских чиновников) уже готова. Все, что нужно, – это политическая воля», – отмечает Кара-Мурза.

Татьяна Становая, глава компании R.Politik, занимающейся политическим анализом, заявила, что Россия якобы «ожидает, что Байден ужесточит санкционную политику».

Исполнительный директор Антикоррупционного фонда России Владимир Ашурков отметил, что личные, персонально направленные против того или иного человека санкции могут быть «очень полезны», но они не являются «серебряной пулей».

«Самым важным аспектом внешней политики США в отношении России должно стать восстановление США в роли глобальной державы, продвигающей демократию и права человека. А также державы, укрепляющей трансатлантические отношения через НАТО», – считает Ашурков.

Напомним, почти 80% американцев, которые приняли участие в опросе, проведенном Reuters и Ipsos, считают демократа Джо Байдена победителем на выборах президента США.

Данные опроса, проведенного Politico и Morning Consult, свидетельствуют, что, по мнению большинства опрошенных, действующий американский лидер Дональд Трамп должен признать поражение на выборах.

Между тем американское издание The Greanville Post обратило внимание, что сторонники Алексея Навального, постоянно осуждающие политическую систему и лидеров России, практически единодушно показали себя полнейшими лицемерами, так как не пожелали выразить осуждение по поводу нарушений в ходе выборов в США.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Крупнейшие СМИ в США уже объявили о победе Байдена, а сам он объявил себя «избранным руководителем» страны.

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