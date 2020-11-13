Песков сказал, когда Путин поздравит избранного президента США

Президент России Владимир Путин поздравит избранного президента США после официального объявления результатов выборов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «тому, кто будет объявлен избранным президентом (США), президент (России) направит поздравительную телеграмму», передает РИА «Новости».

«Если мы правильно понимаем, до сих пор избранный президент не был объявлен», – добавил он.

На уточняющий вопрос о том, станет ли Россия, если результаты выборов в США будут оспариваться действующим президентом Дональдом Трампом, дожидаться итогов рассмотрения спора в суде, прежде чем поздравить избранного президента, Песков повторил сказанное выше.

«Это не наше дело, когда будут подводиться официальные итоги. Вот как только официальные итоги будут подведены, тогда Путин направит поздравительную телеграмму», – сказал он.

Представитель Кремля добавил, что контактов с командой кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена у российских представителей не было.

Ранее Китай поздравил Байдена с победой на выборах президента США.

Между тем суд в Пенсильвании удовлетворил иск штаба кандидата от республиканцев Дональда Трампа о подсчете бюллетеней. Также в штате Джорджия голоса избирателей на выборах президента США пересчитают вручную.

Напомним, Байдена признали избранным президентом большинство СМИ США и многие зарубежные лидеры.

Трамп заявлял, что считает себя победителем на выборах и намерен добиваться правды в судебных инстанциях, вплоть до Верховного суда США.

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