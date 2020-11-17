СПЧ заступился за арестованных во Франции российских болельщиков

Советник президента России, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев вмешался в скандальную и затянувшуюся историю с арестом во Франции двух российских болельщиков.

В СПЧ напомнили, что москвичи Михаил Ивкин и Павел Косов 1986 года рождения обвиняются в нападении на английских фанатов и участии в беспорядках в Марселе во время Чемпионата Европы по футболу 2016 года. В результате обоюдной стычки россиянам (в отличие от оппонентов) инкриминируются существенно более тяжкие преступления, за которые французским законодательством предусмотрены внушительные сроки заключения – до 15 лет. Наши болельщики вот уже более двух с половиной лет разлучены со своими близкими и находятся в предварительном заключении, сообщается на сайте Совета.

Ивкин – отец троих малолетних детей, и его семья не имеет возможности регулярно навещать его во Франции, в сложной ситуации также находится пожилая мать Косова, которая вовсе лишена общения с сыном. МИД России и общественники неоднократно поднимали этот вопрос, но положительной реакции со стороны французских властей до сих пор нет.

В связи с этим Фадеев направил письма комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович и послу Французской Республики в России Пьеру Леви с просьбой обратить внимание на недопустимость затягивания процесса и дискриминации в отношении российских граждан.

«Серьезную озабоченность вызывает предвзятый подход следственных органов к российским гражданам, которые безосновательно выделяются из числа многих других, в первую очередь английских фанатов, участвовавших в стычках, и выставляются «виновниками» и чуть ли не «организаторами массовых беспорядков. Такой подход противоречит общепризнанным принципам международного права, прежде всего ключевым положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 1950 г. Ведь каждый человек «при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом» (п. 1, ст. 6), и «каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления считается невиновным, до тех пор пока его виновность не будет установлена законным порядком» (п. 2, ст. 6)», - говорится в письме главы СПЧ Комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович.

Также в письме указано, что «Совет выражает глубокую озабоченность в связи с нарушением прав Ивкина М.Г. и Косова П.С. и просит Вас взять ситуацию под личный контроль и обратить внимание властей Французской Республики на недопустимость затягивания процесса и дискриминации в отношении российских граждан». Совет надеется на объективное рассмотрение данного дела с учетом соблюдения также прав и законных интересов несовершеннолетних детей, родных и близких россиян, которые столь длительное время лишены возможности видеться друг с другом.

В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что МИД и российские загранучреждения занимаются защитой прав задержанных во Франции в ходе беспорядков двух футбольных фанатов из России.