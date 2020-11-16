Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

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16 ноября, понедельник | Последнее обновление — 11:25 | vz.ru
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Мировой кризис лишил российский газ будущих конкурентов
Война лишила дипломатичности азербайджанского посла
Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии
Трамп начал подготовку к реваншу
Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу
Что России делать с Эрдоганом
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Излишняя самоуверенность в отношении Турции является ошибочной, потому что станет повторением политики европейцев в отношении этой страны. Но и бороться с Турцией на всех направлениях, стремиться к ее уничтожению совершенно не нужно. Подробности...
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Антифеминизм еще хуже, чем феминизм
Дарья Верясова, писатель, историк
Нормальные мужчины боятся феминисток именно потому, что самый яркий и скандальный антифеминизм вызывает у них, мягко говоря, непонимание. Настоящие мужчины, возможно, вообще не поймут, о чем сыр-бор. Подробности...
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Трезвомыслящих тоже убивают
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Нельзя жить в цивилизованном обществе, как на войне, и видеть в каждом потенциального вора, насильника или убийцу. И нельзя пытаться переложить часть вины вора, насильника, убийцы на того, кого он обокрал, изнасиловал или убил. Хотя бы из чувства самосохранения. Подробности...
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Украинцев поразил пессимизм
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя
Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нетПодробности...
В Сеуле показали беспилотные воздушные такси
В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-droneПодробности...
Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване
Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламентаПодробности...
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16:11
В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя
Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.Подробности...
17:21
В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры
Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.Подробности...
15:53
Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры
Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.Подробности...
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