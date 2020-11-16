Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи рос на 0,96% и достигал 3054,35 пункта, а индекс РТС – на 1,25%, до 1243,10 пункта, передает ТАСС.

К 10.09 индекс Мосбиржи находился на отметке 3068,59 пункта (+1,43%). Индекс РТС торговался на уровне 1255,03 пункта (+2,22%).