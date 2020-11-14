Клуб «Эльбрус» запустил акселератор проектов

Взгляд
14 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 17:56  |  vz.ru
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Почему Лукашенко не перевел грузопотоки в порты России

Цена перехода белорусских грузов в российские порты слишком высока Владимир Астапкович/РИА Новости
Россия десятилетиями уговаривала Белоруссию перевести грузопотоки в российские порты, но каждый раз наталкивалась на стену. Наконец недавно Александр Лукашенко сам предложил отказаться от использования прибалтийских гаваней для своих товаров. Однако реализовывать на практике эту инициативу Минск не спешит. Почему? Подробности...
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Конкуренты отгрызают левый электорат «Справедливой России»

Anton Belitsky/Global Look Press
«Справедливая Россия» рискует через год утратить свои позиции. По пессимистичным прогнозам аналитиков, на выборах-2021 эсеры могут взять лишь 5%, то есть рискуют вообще не пройти в Госдуму. При этом в обществе сейчас есть запрос на социальную справедливость и конструктивную левую идеологию. Почему на таком благоприятном фоне партия Миронова слабеет? Подробности...
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В чем российская вакцина от COVID-19 оказалась лучше западной

Немецкая вакцина от коронавируса требует особых условий транспортировки Christian Ohde/imago images/ТАСС
В последние дни западные фармацевты расхваливают успешность испытаний американо-немецкой вакцины от коронавируса. Однако легко убедиться, что у аналогичной российской разработки, вакцины «Спутник V», есть по крайней мере одно существенное преимущество перед западным конкурентом. При этом главная проблема у обеих вакцин будет одна и та же – их производство. Подробности...
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Пашинян прикрывается Россией от внутренних проблем

Именно Пашинян испортил отношения Армении с Россией, утверждает оппозиция EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС
Сторонники Никола Пашиняна из правящей партии решили выставить русофобами оппозиционеров, которые добиваются отставки премьера. Тезис правящей партии прост: тот, кто против Пашиняна и мирного соглашения по Карабаху, тот против России и ее миротворцев. Оппозиция это опровергает, но как сегодня армянское общество относится к России? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Трезвомыслящих тоже убивают

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Нельзя жить в цивилизованном обществе, как на войне, и видеть в каждом потенциального вора, насильника или убийцу. И нельзя пытаться переложить часть вины вора, насильника, убийцы на того, кого он обокрал, изнасиловал или убил. Хотя бы из чувства самосохранения. Подробности...
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Память о Зое Космодемьянской заходит и через селфи

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
18-летняя Зоя погибла не для того, чтобы мы скорбели, а именно для того, чтобы радовались. Начиная от газопровода в деревне, где ее убили, и вплоть до фэшн-съемок в музее ее имени. Подробности...
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В сексе нет ничего увлекательного

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
И, может быть, в какой-то хмурый вечер, обуянный амбивалентностью – послушать Монеточку на кухне или пойти в пивную склеить местную официантку – вы наконец поймете, что время ковбоев для вас прошло. Подробности...
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Женщина преградила Байдену путь к власти

Новые провокации Турции на Кавказе

Украинцев поразил пессимизм

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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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    Клуб «Эльбрус» запустил акселератор проектов

    14 ноября 2020, 17:11

    Проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» клуб «Эльбрус» при поддержке мастерской управления «Сенеж» в субботу провел встречу по социальному проектированию и запустил акселератор проектов.

    Участниками проектной сессии стали победители и финалисты конкурса «Лидеры России». Проектная сессия проводится с целью знакомства финалистов и победителей конкурса «Лидеры России» с особенностями социального проектирования и принципами реализации социальных проектов, а также подготовки наиболее проработанных проектов к последующим предакселерационной и акселерационной программам, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В рамках проектной сессии прошли: вводная лекция об успешных кейсах реализации социальных проектов в формате «TED Talks», фасилитация проектов, мастер-классы, интервью проектных команд с экспертами, презентация предакселерационной и акселерационной программ. Проектная сессия дает возможность участникам познакомиться с удачным опытом социального проектирования, узнать о возможностях дальнейшего развития своих проектов и получить обратную связь от экспертов.

    На встрече по социальному проектированию в формате онлайн «Лидеры России» поделились на пять вебинарных комнат, где их ожидали модераторы фасилитации, чтобы познакомить всех участников программы с проектами друг друга. Состав участников групп менялся три раза. В каждой группе обсуждалась проблематика проектов, а именно: административные регламенты, командное взаимодействие, ресурсы и «стейкхолдеры» проекта.

    «Акселерация проектов и соответствующий проект клуба направлен на повышение количества реализуемых сообществом социальных активностей и ускорение масштабирования существующих успешных практик за счет региональных сообществ самого клуба и партнерской сети клуба. Если сейчас мы реализуем 14 проектов и пять новых проектов в год, то с акселератором это количество может достигать 50-70 штук. Проектная сессия – это стартовое событие для тех, кто подал заявки в акселератор. Здесь участники знакомятся с проектами друг друга и ищут точки синергии, а также знакомятся с лучшими практиками и типичными ошибками лидеров рынка социальных проектирования, участниками других акселераторов. Кроме того, мы учим наших участников емко и ярко презентовать свои проекты с помощью практик питч-презентаций. По итогам ранее проведенного сбора заявок в акселератор собрано 60 заявок, из них лишь 24 попадут в акселератор», – поделилась Евгения Дмитриева, руководитель проектного направления клуба «Эльбрус», автор методологии акселерационной программы, член комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Общественной палаты, предприниматель.

    «Выбор будет проводится по совокупному итогу открытого голосования сообщества «Лидеров России» в приложении «Вертикаль 2.0» и решению экспертного совета, который сформирован из практиков социального проектирования и соответствующих акселераторов. Экспертный совет будет оценивать проекты в конце декабря после презентаций проектов их авторами. Оценка проектов будет проводится по ряду критериев, среди которых актуальность заявленной проблемы, уникальность решения, масштабируемость и тиражируемость, риски, наличие и экспертиза команды и другие», – добавила она.

    Сбор заявок по проектам в клуб «Лидеров России» «Эльбрус» проходил по следующим направлениям: инфраструктурные, социальные, образовательные и нетворкинговые проекты, реализуемые в рамках страны. Превалирующую часть заявленных проектов составили социальные проекты. По словам Евгении Дмитриевой, Лидеры России подают заявки в акселератор, так как сталкиваются с общими проблемами: барьеры разной природы при масштабировании уже апробированных практик, в том числе отсутствие партнеров, а также недостаток необходимого опыта и инструментария у команды, квалифицированных заказчиков. Кроме того, стоит признать, что рынок социальных инициатив в настоящее время становится высококонкурентным, что мы оцениваем, как крайне положительный тренд.

    «В 2019 году клуб реализовал три социальных проекта: «Уроки Лидерства», где лидеры помогают определиться с профессией и рассказывают о ключевых компетенциях будущего, «Моя родная школа», где победители и финалисты конкурса «Лидеры России» проводят уроки в своих родных школах и «Финансовая грамотность» – программа обучения школьников грамотному планированию бюджета. В этом году портфель пополнился еще тремя социальными проектами: «Боевая слава», «Доступный театр» и «Делай чудо». Образовательные и социальные проекты клуба ориентированы на актуальные запросы молодежи. За два года нашей работы к нашим проектам присоединилось более чем 28 тыс. человек в 60-ти регионах России, – рассказала победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», председатель клуба «Эльбрус», директор департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития России Татьяна Дьяконова. – Благодаря акселератору, у клуба будет возможность взять в работу еще больше проектов, а «Лидеров России» начать масштабировать их по всей стране».

    Акселератор клуба «Эльбрус» – это программа интенсивного развития проектных инициатив участников конкурса «Лидеры России» через инструменты обучения, менторства и экспертной поддержки. Участие в акселераторе позволяет проработать проект с экспертами и выявить точки роста, обменяться опытом и ресурсами друг с другом, участвовать в рабочих сессиях по развитию профессиональных навыков, привлекать партнеров в лице представителей социальных фондов, программ корпоративной социальной ответственности бизнеса, органов исполнительной власти федерального и регионального уровня, институтов развития.

    Цель внедрения механизма акселерации проектных инициатив «Лидеров России» ­– рост ежегодно реализуемых социальных инициатив по всей стране и увеличение числа «выгодополучателей» данных проектов.

    Внедрение акселератора позволит решить следующие задачи: увеличить число участников «Лидеры России», вовлеченных в проекты; продолжить реализацию проектов, запущенных в ходе задание «Сердце Лидера» в рамках участия в конкурсе «Лидеры России»; увеличить количество реализуемых клубом «Эльбрус» проектов; сократить издержки на реализацию конкретных инициатив за счет привлечения партнеров.

    Евгения Дмитриева рассказала, что после проектной сессии начнется период предакселерации, в ходе которого участники прослушают 8 образовательных вебинаров по темам, необходимым для реализации социальных проектов, таких как: анализ рынка, понимание целевой аудитории, правовые аспекты социального проектирования, маркетинг социальных проектов, управление распределенными командами без прямой финансовой мотивации.

    Еще одним шагом предакселерации будет «обстукивание» своих проектов среди ведущих экспертов из различных социально-ориентированных фондов, акселераторов и социальных предпринимателей. По итогам предакселерации и открытого голосования сообщества «Лидеров России» на «питч-сессии», защите презентаций, будут отобраны 24 проекта. Победители уже в феврале начнут акселерационный цикл. В ходе акселерации 24 проекта будут проходить образовательные модули, обмениваться опытом друг с другом и работать с трекером-человеком, который будет следить за выполнением заявленных целей проекта. В результате четырехмесячного цикла все проекты будут презентованы на «демо-дне» потенциальным партнерам. Ими могут стать социальные фонды, корпорации с программами социальной ответственности, федеральные и региональные органы власти, институты развития и другие площадки.

    Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент Владимир Путин.  АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов.


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