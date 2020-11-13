В РПЦ оценили поверье о пятнице 13-го

Суеверие о пятнице 13-го числа пришло из западных культур, Русская православная церковь никогда не выделяла этот день, заявил священник, бакалавр богословия Денис Батарчук.

«Если мы берем какую-то традицию православную и восточную, то никакой пятницы 13-го отдельно церковь не выделяет. Это действительно западная история, которая пришла вместе со всем остальным», – заявил Батарчук в разговоре с Ura.ru.

По его словам, в православной культуре ведутся споры о темных силах, но это ближе к фольклору, не имеющему отношения к священному писанию.

«К нам пятница 13-го пришла вместе с празднованием дня всех святых – Хэллоуином. Перейти то перешла, но разобраться в ней немногие в состоянии. Просто приняли еще один праздник, ну или событие веселое», – сказал священнослужитель.

Пятница 13-го считается «днем неприятностей», согласно поверьям, в этот день стоит быть начеку и остерегаться неудач.