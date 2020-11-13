ГЛОНАСС не смог достичь заявленной восемь лет назад точности

Системе ГЛОНАСС за восемь лет не удалось достичь показателей точности, прописанных в федеральной целевой программе развития системы на 2012–2020 годы, говорится в материалах Роскосмоса.

Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) – одна из четырех созданных в мире систем, аналогичная американской GPS, китайской BeiDou и европейской Galileo. Особое значение система ГЛОНАСС имеет для эффективности решения задач Вооруженных сил. Система используется в высокоточном оружии, беспилотной авиации, для оперативного управления войсками.

Согласно материалам «Роскосмоса», к концу 2020 года не удалось достичь параметров, указанных в утвержденной правительством в 2012 году ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы», передает РИА «Новости». Для обычных гражданских пользователей точность системы должна была улучшиться с 9,6 метра до 8,5 метра, а точность для спецпотребителей, учитывая только сигнал космических аппаратов без использования дополнительных наземных средств повышения точности, с 2,8 метра до 0,6 метра. Пока же средняя потребительская точность по состоянию на 2020 год остается чуть лучше уровня 2012 года – 9,5 метра против 9,6 метра восемь лет назад.

Что касается самой высокой точности спутникового сигнала, то, по данным «Роскосмоса», она была достигнута с 30 на 31 января 2020 года и составила 0,93 метра. Для сравнения, на официальном правительственном сайте американской системы GPS указано, что лучшая точность зарубежной системы была зафиксирована 1 июня 2020 года и составила 0,38 метра, средняя точность системы составляет 0,52 метра, а худший показатель за год был зафиксирован 26 июля и составил 0,9 метра.

При этом из материалов госкорпорации следует, что новые отечественные навигационные спутники с высокоточным сигналом, а таких шесть аппаратов (всего же в системе ГЛОНАСС 28 космических аппаратов), показали в 2020 году намного большую точность, чем средний показатель по системе – 0,38 метра, что равно лучшему показателю работы американской GPS.

Напомним, 1 сентября генеральный директор АО «Информационные спутниковые системы» им. Решетнева (ИСС, предприятие-изготовитель спутников «Глонасс») Николай Тестоедов сообщил, что запуск российского навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К2» перенесен на следующий год.