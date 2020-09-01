Запуск спутника «Глонасс-К2» перенесли на 2021 год

Запуск российского навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К2» перенесен на следующий год, сообщил генеральный директор АО «Информационные спутниковые системы» им. Решетнева (ИСС, предприятие-изготовитель спутников «Глонасс») Николай Тестоедов.

«Глонасс-К2» будет запущен в следующем году. Это опытно- конструкторская работа (ОКР) крайне сложная и ряд бортовой аппаратуры в ходе наземной экспериментальной отработки потребовал доработки. Поэтому мы сдвигаем на следующий год запуск «Глонасса-К2», – цитирует ТАСС Тестоедова.

Он отметил, что перенос запуска никак не отразится на состоянии российской орбитальной группировки.

Также Тестоедов сообщил, что в 2020 году вместо запланированных трех, будет запущено шесть спутников связи «Гонец».

«Мы в этом году запустим еще шесть спутников системы «Гонец», – отметил Тестоедов.

По словам гендиректора предприятия, три спутника будут запущены в сентябре, еще три – в ноябре.

Ранее сообщалось, что спутник «Глонасс-М» номер 760, запущенный 16 марта с космодрома Плесецк, введен в состав орбитальной группировки.