Инсайдер раскрыл мошеннические схемы на выборах США

Инсайдер рассказал о применяемых на выборах в США мошеннических схемах, действующих уже не в первый раз, сообщают СМИ.

Председатель сенатского комитета по судебной системе Линдси Грэм заявил в интервью Fox Business, что «теперь почтовое отделение – новый избирательный центр», и «когда дело доходит до голосования по почте, это настоящий Дикий Запад», передает Epoch Times.

«Все, о чем мы беспокоились, сбылось, поэтому если не будем сопротивляться в 2020 году, мы больше никогда не победим на президентских выборах. Многое стоит на кону», – добавил он.

Вместе с тем один из ветеранов Демократической партии еще в августе рассказал New York Post, что мошенничество на выборах, особенно с голосованием по почте, это не миф.

По словам инсайдера, который отказался раскрыть свою личность из-за опасений судебного преследования, мошенничество на выборах в США – это скорее правило, чем исключение. По его словам, он участвовал в выборах на муниципальном и федеральном уровнях в Патерсоне, Атлантик-Сити, Камдене, Ньюарке, Хобокене и округе Хадсон.

Уловки информатора помогли некоторым влиятельным людям и высшим должностным чиновникам в Нью-Джерси извлечь выгоду, согласно архивам о кампаниях, изученных New York Post.

Издание подтвердило личность осведомителя, его послужной список и многолетний опыт работы в качестве консультанта в различных кампаниях.

Информатор сказал, что за эти годы не только сам изменял бюллетени, но и руководил группами мошенников и обучал не менее 20 агентов в Нью-Джерси, Нью-Йорке и Пенсильвании – колеблющихся штатах, которые крайне важны в 2020 году.

«В Нью-Джерси нет [выборных] гонок – от городского совета до Сената США, которыми мы бы не занимались. Я работал на выборах пожарного комиссара в округе Берлингтон. Чем меньше гонка, тем легче это делать», – сказал он.

В Нью-Джерси, например, голосование начинается с отправки пустого бюллетеня в большом конверте зарегистрированному избирателю. Внутри пакета лежит конверт с обратным адресом, «свидетельство для голосования по почте», который избиратель должен подписать, и сам бюллетень.

В избирательном бюллетене нет особых элементов защиты – печати или водяного знака. Фальсификатор просто создает свои собственные бюллетени, пропуская их через копировальный аппарат, говорит информатор.

Однако конверты с обратным адресом «надежнее бюллетеня». Воссоздать конверт не получится, поэтому их нужно собирать у настоящих избирателей.

Информатор поручал подчиненным ходить по домам, чтобы они убедили избирателей разрешить отправить заполненные бюллетени от их имени в качестве государственной услуги. Они забирали запечатанные конверты домой и держали над кипящей водой, чтобы пар ослабил клей, затем заменяли настоящий бюллетень поддельным и снова запечатывали конверт.

«На каждый бюллетень уходило пять минут», – сказал инсайдер.

Он отметил, что старался не засовывать поддельные бюллетени в определенное количество общественных почтовых ящиков, а бросал их в ящики по всему городу, чтобы не привлекать внимания.

Как рассказал информатор, иногда в мошенничестве замешаны почтовые работники: «У вас есть почтальон, ярый противник (действующего президента США Дональда) Трампа, и он работает в Бедминстере или в какой-нибудь республиканской цитадели... Он может взять эти [заполненные] бюллетени и, зная, что 95% из них за республиканцев, может просто выбросить их в мусор».

В некоторых случаях почтальоны входили в его «рабочую группу», отсеивали бюллетени из почты и передавали их агентам.

В 2017 году более 500 бюллетеней, отправленных по почте в Нью-Йорке, так и не поступили в Избирательную комиссию на ноябрьских выборах. В итоге их нашли в апреле 2018 года.

«По неизвестной причине некоторые корзины с почтой, которые направлялись в Избирательную комиссию Нью-Йорка, были отложены в сторону на пункте по обработке в Бруклине», – сказал Майкл Райан, глава избирательной комиссии Нью-Йорка.

Кроме того, дома престарелых и «помощь» пожилым людям в заполнении бюллетеней - золотая жила для получения голосов, говорит информатор.

«В некоторых домах престарелых медсестры на самом деле являются наемными агентами. И они ходят из комнаты в комнату к пожилым людям, которые все еще хотят чувствовать себя значимыми», – сказал информатор.

Таким образом, агенты буквально заполняют бюллетени за них.

Когда другие методы не помогали, инсайдер отправлял агентов на избирательный участок голосовать вживую, особенно в таких штатах, как Нью-Джерси и Нью-Йорк, где не требуется удостоверение личности избирателя. Пенсильвания также по большей части не проверяет документы.

Лучшие мишени – это зарегистрированные избиратели, которые обычно не голосуют. Эта информация является общедоступной.

«Вы заполняете карточки с именем и округом этого человека, ходите по городу и говорите: «Ты будешь тем [человеком], а ты этим», – рассказал инсайдер.

На избирательном участке фальшивый избиратель пройдет регистрацию и проголосует. Самозванцы просто воссоздают подпись, которая уже есть в списке избирателей. В том редком случае, когда настоящий избиратель уже зарегистрировался и проголосовал, самозванец просто списал бы это на невинную ошибку и сбежал.

По словам инсайдера, приюты для бездомных в Нью-Джерси предлагают почти неиссякаемый источник надежных – покупных – избирателей. Так, чтобы занять пост мэра Нью-Йорка, Майкл Блумберг якобы потратил около 174 долларов за голос, утверждает информатор.

С организационной точки зрения, по словам информатора, его схемы мошенничества с избирателями напоминали мафиозные организации, где босс (обычно руководитель кампании) передает правой руке (ему) ежедневное управление пешками мафии. Настоящего кандидата обычно намеренно держали в неведении, чтобы он мог «правдоподобно все отрицать».

Во время голосования по почте сторонники обеих партий собирают и подсчитывают бюллетени в местной избирательной комиссии, решая, какие бюллетени проходят отбор, а какие необходимо выбросить из-за нарушений.

Инсайдер сказал, что если бюллетень от него или его агентов, то у свидетельства с подписью избирателя будет загнут уголок, таким образом, работники от демократов в избирательной комиссии понимают, что бюллетень был исправлен, и не возражают против него.

После приема эти бюллетени смешивают с обычными, отличить их невозможно, и они становятся настоящими голосами.

Исследование консервативного фонда Heritage Foundation выявило более 1тыс. задокументированных случаев мошенничества с голосами избирателей в США, почти все из них произошли за последние 20 лет.

«В этих приемах нет ничего нового. Все, о чем он (инсайдер) говорит, вполне возможно», – сказал Ганс фон Спаковски, старший юрист Heritage Foundation, который руководит инициативой по реформе избирательного законодательства.

Напомним, СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США.

Действующий глава американского государства Дональд Трамп подчеркнул, что Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Не исключено, что состоится разбирательство в Верховном и прочих судах.