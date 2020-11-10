Британия выслала двух белорусских дипломатов

Великобритания выслала двух белорусских дипломатов в качестве симметричного ответа на действия Белоруссии, сообщил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

«Великобританию не запугают попытки режима [президента Белоруссии Александр] Лукашенко помешать нам говорить о сфальсифицированных выборах и омерзительном насилии в отношении белорусского народа. Сегодня мы выслали двух белорусских дипломатов в ответ на неоправданную высылку британских дипломатов», – написал Рааб в Twitter.

На фоне высылки дипломатов посол Белоруссии в Лондоне Максим Ермолович вызван в Министерство иностранных дел Великобритании, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя британского премьер-министра Бориса Джонсона, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что Минск решил выслать двух британских дипломатов из страны. Он отметил, что решение Белоруссии было вынужденным и основывалось на «подтверждении деструктивного характера деятельности указанных лиц». Глаз подчеркнул, что, несмотря на высылку дипломатов, Минск по-прежнему открыт для диалога с Лондоном.