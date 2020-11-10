Ликвидирован главарь «Аль-Каиды» на Индийском субконтиненте

Афганские силовики ликвидировали главаря террористической сети «Аль-Каида» (запрещена в России) на Индийском субконтиненте (АКИС) в ходе операции, проведенной в провинции Фарах, сообщил афганский телеканал Ariana News со ссылкой на заявление Национального управления безопасности Афганистана.

По информации телеканала, главарь террористической группировки Мохаммад Ханиф, известный среди боевиков «Аль-Каиды» как Абдулла, «был уничтожен в результате операции афганского спецназа в уезде Баква в провинции Фарах». В ходе ее проведения также были арестованы две пакистанки, сопровождавшие главаря экстремистов, передает ТАСС.

Ханиф был родом из пакистанского города Карачи и являлся одним из ближайших советником прежнего главаря АКИС Асима Омара, ликвидированного в сентябре 2019 года в афганской провинции Гильменд. Как отмечает телеканал, в последнее время Ханиф находился на территории Афганистана под прикрытие радикального движения «Талибан» (запрещено в России).

Ранее телеканал TOLO News со ссылкой на заявление национального директората безопасности Афганистана (NDS) сообщал, что силы безопасности Афганистана ликвидировали одного из лидеров запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида».