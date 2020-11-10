Продлены сроки регистрации на студенческую олимпиаду «Я – профессионал»

На участие в студенческой олимпиаде «Я – профессионал» – одном из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – поступило более 300 тыс. заявок. Регистрация на четвертый сезон олимпиады продлится до 24 ноября.

Зарегистрироваться могут студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Две недели остается до завершения регистрации на олимпиаду «Я – профессионал». Мы рады сообщить, что получили уже 301 тыс. 279 заявок на участие в проекте. Статистика показывает, что молодежь активизируется ближе к концу регистрационного периода. А тем, кто хочет поучаствовать, но сомневается в своих силах, я рекомендую обязательно попробовать. Как минимум вы получите ценный опыт, как максимум – сможете выиграть льготы на поступление, профильные стажировки и даже денежную премию», – отметила руководитель олимпиады Валерия Касамара.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров уточнил, что «в топ-пять регионов по числу регистраций на олимпиаду входят Москва (85469 заявок), Санкт-Петербург (27917), Республика Башкортостан (9728), Волгоградская область (9566) и Республика Татарстан (9516)». «Наибольшее количество заявок на олимпиаду подали студенты столичных вузов: Первого МГМУ им. И. М. Сеченова (13316 заявок), НИУ ВШЭ (10595) и МГУ им. М. В. Ломоносова (6179)», – сказал он.

В 2020–2021 учебном году олимпиада проводится по 72 различным направлениям. Они охватывают как традиционные дисциплины, среди которых филология, математика, юриспруденция и экономика, так и междисциплинарные и передовые науки: робототехнику, квантовые технологии, машинное обучение и многое другое. Каждый студент может зарегистрироваться на одно или сразу несколько направлений.

Касамара отметила, что самыми востребованными направлениям на данный момент являются «Лечебное дело и педиатрия» (14554 заявки), «Психология» (11736 заявок), «Математика» (10580 заявок), «Биология» (10475 заявок) и «Экономика» (10265 заявок). На протяжении всей регистрационной кампании эти направления входят в пятерку лидеров по количеству заявок.

Комиссаров добавил, что «участие в олимпиаде «Я – профессионал» – это возможность не только побороться за призы, но и оценить свою готовность к выходу на рынок труда». «Олимпиадные задания разрабатываются при участии состоявшихся экспертов-практиков, поэтому результат, который получает студент, – объективный показатель его профессионального уровня. Такой взгляд со стороны может быть очень полезен для определения своих сильных сторон, а также тех компетенций и навыков, которые нужно подтянуть», – отметил он.

Отборочный онлайн-этап олимпиады стартует 27 ноября. Он пройдет полностью в дистанционном формате. Студенты, успешно справившиеся с заданиями онлайн-отбора, получат приглашения на заключительный этап. Он состоится с середины февраля по конец апреля 2021 года. Имена дипломантов четвертого сезона олимпиады «Я – профессионал» станут известны в мае 2021 года.

В зависимости от набранных баллов дипломанты делятся на призеров, победителей и медалистов. Все они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для золотых, серебряных и бронзовых медалистов олимпиады предусмотрен дополнительный бонус – премии в размере от 100 до 300 тыс. рублей.

Олимпиада «Я – профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования.