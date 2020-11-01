Полиция оценила мотивы напавшего в Канаде на людей

Мотивы нападавшего на людей в канадском городе Квебек на данный момент установить не удалось, сообщили в полиции города.

«Cитуация находится под контролем, подозреваемый арестован. Согласно предварительной информации, нет никаких признаков того, что подозреваемый действовал по каким-либо иным мотивам, кроме личных», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что мужчина в средневековой одежде и с холодным оружием напал на людей в Квебеке, два человека погибли, по меньшей мере пятеро получили ранения. Правоохранителям удалось задержать нападавшего, его госпитализировали. В автомобиле подозреваемого нашли канистры с топливом, а также холодное оружие.