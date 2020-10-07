Захарова на «Русском радио» представила песню «Лезгинка» на свои стихи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что вместе с народной артисткой Чечни Айной Гетагазовой представила песню «Лезгинка».

«Сегодня в эфире «Русского радио» мы с Айной Гетагазовой представили песню «Лезгинка». Если помните, год назад радиостанция объявила конкурс: надо было написать музыку на мой текст. И Айна сделала это! За это время песня и без презентации стала популярной», – рассказала Захарова в Facebook.

В эфире «Русского радио» она пояснила, что музыку выбирала комиссия профессионалов, сама Захарова участвовала в обсуждении, но ее слово не было решающим, передает РИА «Новости».

Она сказала, что ей «понравилась и мелодия, и ритмика, еще очень понравилась сама Айна».

«Это мой выбор исполнительницы, которая поразила меня своей статью, красотой, грацией, колоритом, которая сочетает и кавказскую культуру и при этом роль современной женщины», – заявила Захарова.

Захарова считает лезгинку «своей музыкальной слабостью». По ее словам, у нее с детства «особое отношение к лезгинке, и оно до сих пор таким и осталось».

Текст композиции: «Где лезгинка – Солнце,/ Там, где Солнце – горы,/ А где горы – небо, / И под ним просторы. / Помоги мне ветер, / Подари свободу, / Я танцую танец гордого народа,/ Мне не страшно, мама, / Я за все отвечу, / Как орел взлетаю я судьбе навстречу».

Напомним, российские музыканты уже неоднократно исполняли песни, автором текста которых является Мария Захарова.

Так, певица Зара исполнила песню на слова представителя МИД, а ранее Захарова написала текст для песни Кати Лель под названием «Сполна».

В сентябре Любовь Успенская выпустила песню на стихи Захаровой.