Путин сравнил социалистические идеалы с ценностями христианства

Президенту Владимиру Путину нравятся многие ценности левого толка, которые он сравнил с христианскими, об этом он заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент которой показал канал «Россия-24».

Глава государства напомнил, что «почти двадцать лет, восемнадцать лет был членом Коммунистической партии Советского Союза».

«Был там, честно говоря, рядовым, но, в общем, можно сказать, идейным членом партии. Многие из этих ценностей левого характера мне нравятся до сих пор. Равенство, братство, чего ж здесь плохого? Это сродни христианству на самом деле», – передает ТАСС слова Путина.