Россия собралась разоблачить манипуляции Запада в «спектакле» с Навальным

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6 октября, вторник  |  Последнее обновление — 23:32  |  vz.ru
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Российское вино распробовали за границей

Пандемия помогла российским виноделам Валерий Матыцин/ТАСС
В сельском хозяйстве России может выстрелить еще одна отрасль – виноделие, считают в Минсельхозе. Экспорт российского вина в последние годы показывает рост. Его распробовали, например, в Китае. Однако одна задача российскими виноделами уже решена – отечественное вино в стране решительно вытесняет импортное. Как же это произошло? Подробности...
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Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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США добили латвийскую банковскую систему

Банковская система Латвии хорошо начинала, но плохо кончила REUTERS/Ints Kalnins
Банки Латвии, еще не так давно приносившие этой стране огромный доход, в том числе за счет вкладов из России, оказались под полным контролем США. Латвия и США подписали договор, в соответствии с которым сведения о клиентах латвийских банков будут передаваться американцам. Так закончились мечты о «прибалтийской Швейцарии», много лет воодушевлявшие латвийских политиков. Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Давайте я расскажу вам, что такое «Нусра»

Мурад Газдиев, корреспондент RT
Звери, с которыми Россия воевала столько лет, которые призывали и подготавливали взрывы в метро Москвы, в Санкт-Петербурге. Звери, которые клялись обезглавить каждого русского в Сирии. Теперь они у нас на границе. В Азербайджане. Подробности...
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Россию поджигают по периметру. Кто является поджигателем?

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Но как вообще стал возможен блицкриг киргизской оппозиции? Кто эти люди и чего они на самом деле хотят? Понять что-либо, читая программы партий, совершенно невозможно. Но давайте вспомним, что отличает Киргизию от других государств региона. Подробности...
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Почему нас бесят дизайнеры

Максим Соколов, публицист
Представим, что дизайнеры добрались и до управления автомобилем и меняют местами педали, рычаги и приборы на доске. Мало не покажется, особенно в случаях, когда все решают доли секунд и спасение именно в автоматизме – рука и нога сами знают, куда им тянуться. Подробности...
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Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

Коронавирус у Трампа: почему это важно

Обсуждение: 6 комментариев

Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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    Россия собралась разоблачить манипуляции Запада в «спектакле» с Навальным

    6 октября 2020, 22:46

    Текст: Антон Антонов

    В рамках сессии исполнительного совета ОЗХО Россия представит «хронологию закулисных манипуляций» Запада в «спектакле» с блогером Алексеем Навальным, сообщил департамент информации и печати МИД страны.

    В МИДе «обратили внимание на вполне предсказуемую оперативность, с которой германская сторона «согласилась» на публикацию» на сайте ОЗХО «полученного буквально накануне, видимо, специально к началу сессии исполнительного совета ОЗХО, отчета по итогам исследования биоматериалов» Навального.

    Как подчеркивается в сообщении российского внешнеполитического ведомства, опубликованного на сайте МИДа, «фантастическая, по сути, история» получила «продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию». Отмечается, что инициирована эта «история» была «с подачи» Германии ее «евроатлантическими союзниками вкупе с руководством технического секретариата ОЗХО».

    Наличие в биоматералах Навального «неких биомаркеров ингибиторов холинэстеразы» были «подтверждены» еще двумя назначенными техсекретариатом ОЗХО лабораториями, которые «судя по всему, тоже имеют отношение к военно-политическим структурам евроатлантического «сообщества».

    В МИДе сообщили, что биомаркеры, «как утверждается, «схожи по своим структурным характеристикам с двумя контролируемыми по Конвенции о запрещении химического оружия химикатами», но не входят в «эти списки».

    Москва собирается в рамках сессии исполнительного совета ОЗХО дать «свое видение ситуации с взаимодействием» Берлина и техсекретариата. Россия представит «хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля».

    МИД напомнил, что власти Германии, Франции и Швеции так и не ответили на российские запросы, поданные в соответствии с Европейской конвенцией об оказании правовой помощи 1959 года.

    Россия выразила надежду, что «предстоящая совместная работа» российских «профильных специалистов с экспертами ОЗХО позволит наладить спокойное, деполитизированное взаимодействие и избежать дальнейшего нагнетания обстановки вокруг этого вопроса».

    Во вторник ОЗХО заявила, что в анализах Навального нашли токсины, не внесенные в список запрещенных.

    В понедельник постпред России в ООН Василий Небензя на заседании СБ раскритиковал позицию ОЗХО по ситуациям вокруг якобы имевших место отравлений Сергея и Юлии Скрипалей, а также Алексея Навального.

    По мнению постпреда, техсекретариат ОЗХО «все больше становится инструментом Запада по информационному и политическому давлению на неугодные страны».

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров счел ситуацию с Навальным издевательством над здравым смыслом, поскольку Запад отказывает России в требованиях, основанных на международной конвенции. Он подчеркнул, что «ситуация сложилась вопиющая и один в один по сценарию так называемого дела Скрипалей, когда обвинения были заявлены, но никаких фактов предъявлено не было».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что в ОЗХО перенаправила в Берлин запрос России по Навальному, а «обращения к Берлину вновь возвращают на трек общения с ОЗХО».

    «Это замкнутый круг, это алогично, абсурдно, и все это понимают», – сказала она.

    Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.


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