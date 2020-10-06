Россия собралась разоблачить манипуляции Запада в «спектакле» с Навальным

В рамках сессии исполнительного совета ОЗХО Россия представит «хронологию закулисных манипуляций» Запада в «спектакле» с блогером Алексеем Навальным, сообщил департамент информации и печати МИД страны.

В МИДе «обратили внимание на вполне предсказуемую оперативность, с которой германская сторона «согласилась» на публикацию» на сайте ОЗХО «полученного буквально накануне, видимо, специально к началу сессии исполнительного совета ОЗХО, отчета по итогам исследования биоматериалов» Навального.

Как подчеркивается в сообщении российского внешнеполитического ведомства, опубликованного на сайте МИДа, «фантастическая, по сути, история» получила «продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию». Отмечается, что инициирована эта «история» была «с подачи» Германии ее «евроатлантическими союзниками вкупе с руководством технического секретариата ОЗХО».

Наличие в биоматералах Навального «неких биомаркеров ингибиторов холинэстеразы» были «подтверждены» еще двумя назначенными техсекретариатом ОЗХО лабораториями, которые «судя по всему, тоже имеют отношение к военно-политическим структурам евроатлантического «сообщества».

В МИДе сообщили, что биомаркеры, «как утверждается, «схожи по своим структурным характеристикам с двумя контролируемыми по Конвенции о запрещении химического оружия химикатами», но не входят в «эти списки».

Москва собирается в рамках сессии исполнительного совета ОЗХО дать «свое видение ситуации с взаимодействием» Берлина и техсекретариата. Россия представит «хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля».

МИД напомнил, что власти Германии, Франции и Швеции так и не ответили на российские запросы, поданные в соответствии с Европейской конвенцией об оказании правовой помощи 1959 года.

Россия выразила надежду, что «предстоящая совместная работа» российских «профильных специалистов с экспертами ОЗХО позволит наладить спокойное, деполитизированное взаимодействие и избежать дальнейшего нагнетания обстановки вокруг этого вопроса».