Синоптики рассказали о погоде в столице Сентябрь побил температурный рекорд 5 октября 2020, 14:57 Текст: Ксения Панькова

Сентябрь 2020 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений на российской территории, сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. «На азиатской территории России и в целом по всей стране прошедший сентябрь оказался самым теплым за всю 130-летнюю историю регулярных метеорологических наблюдений. До этого рекордно теплым считался сентябрь 2016 года», – цитирует ТАСС Макарову. Ранее синоптики опровергли народную примету о бабьем лете и предсказали суровую русскую зиму.

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