Жителей Сочи предупредили о смерчах

Администрация Сочи проинформировала жителей города об опасности возникновения смерчей над морем и риске схода селей.

«До конца суток 31 октября, а также 1 и 2 ноября на курорте ожидаются сильные дожди с грозами и градом. На реках прогнозируют подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, возрастает риск схода селевых потоков малого объема. Также 1 и 2 ноября на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем», – сказано в сообщении на сайте администрации.

Отмечается, что все городские службы переведены в усиленный режим работы. Кроме того, жителям порекомендовали соблюдать меры безопасности и отказаться от отдыха у воды.

В июле смерч вышел из моря на берег в Адлерском районе Сочи, разрушив пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность).

Ранее смерч уничтожил постройки и скот в Кировской области.