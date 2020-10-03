Тбилиси отверг сведения о переправке сирийских боевиков из Турции в Азербайджан через Грузию

Руководитель Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили опроверг распространяемые в соцсетях сведения о том, что через Грузию из Турции в Азербайджан следуют члены незаконных сирийских формирований, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Это дезинформация, – заявил он. – Полная ложь, которая нацелена на эскалацию ситуации в Грузии и во всем регионе».

По его словам, данная служба поддерживает коммуникации с коллегами в Баку и Ереване.

Как сказал Григол Лилуашвили, «против любой активности, направленной на подрыв интересов Грузии и стабильности в регионе, будут предприняты предусмотренные законом действия».

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