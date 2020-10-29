Захарова припомнила Макфолу слова о «дикой» России

После нападения на российских журналистов в Филадельфии возникает вопрос к бывшему послу США в Москве Майклу Макфолу о его заявлении про «дикую» Россию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«После этой истории у меня, честно говоря, возник вопрос к бывшему послу [Барака] Обамы в России, господину [Майклу] Макфолу: вы какую страну дикой назвали? Понимаю, видимо, это останется без конкретного ответа, или ответ будет дан в соответствующем стиле... Просто вы хорошо научились десятилетиями скрывать проблемы в вашей стране и обвинять во всем другие страны», – цитирует Захарову РИА «Новости».

Ранее корреспондент Первого канала Георгий Олисашвили заявил, что на съемочную группу напали в Филадельфии, оператор получил сотрясение мозга, но полиция почти ничем не помогла.

Москва возмутилась бездействием правоохранительных органов США после нападения на журналистов Первого канала и потребовала тщательного расследования инцидента.

В 2012 году в Сети появилась видеозапись, на которой посол США, недовольный излишним вниманием к своей персоне со стороны журналистов, назвал Россию дикой. Позднее Макфол заявил, что не хотел употреблять в отношении России слово «дикая». По его словам, ошибка произошла из-за трудностей с русским языком.