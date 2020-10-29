Финал конкурса «Мастера гостеприимства» стартовал в Москве

В четверг в Москве на площадке ВДНХ стартовали финальные испытания всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – совместного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ).

В течение двух дней участники конкурса пройдут заключительные оценочные испытания и презентуют свои проекты в сфере туризма и гостеприимства. По итогам конкурсанты получат обратную связь и экспертную оценку, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

К финалистам в онлайн-формате обратился зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко: «Для России с ее географическим, историческим, культурным и кулинарным разнообразием развитие туристической отрасли и, прежде всего, нашего внутреннего туризма – одна из самых ключевых задач, приоритет, на котором сейчас сконцентрирован наш фокус внимания. Ведь почти 60% населения нашей большой страны никогда не выезжали за пределы своего региона. И конечно, это надо менять. Это огромный потенциал, его нужно использовать. Для этого разрабатывается Национальный проект в сфере туризма, у которого амбициозные цели. В ближайшие 10 лет как минимум нужно будет удвоить количество поездок граждан внутри страны, количество рабочих мест увеличится с 2 до 5 миллионов, и, конечно, вклад нашей туристической отрасли в ВВП страны удвоится. Так что работы очень много, и в индустрии гостеприимства очень нужны такие люди, как вы – креативные, с новыми компетенциями, с навыками и, самое главное, с идеями, те, кто сможет предложить новые форматы и решения, чтобы этот прорыв совершить».

«Соревнования объединят 186 финалистов и продлятся два дня, в течение которых участников ждут оценочные испытания и защита проектов, лучшие из которых по итогам также будут награждены. Завтра мы назовем имена 50 победителей и определим лучшие проекты. Их ждут образовательные и поощрительные призы. Сегодня здесь собрались участники из 53 регионов нашей страны, среди них – автор выездных краткосрочных развивающих программ для людей старшего возраста, учредитель регионального отраслевого союза туриндустрии Республики Дагестан, автор новой методики перевозки пассажиров для инвалидов, лучший гид России в номинации «гид-любитель» 2018 года. Желаю всем участникам показать свой максимум», – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Победителями конкурса «Мастера гостеприимства» станут 50 человек. Они получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, а также представителей органов государственной власти.

«Для нас большая честь принимать здесь финалистов Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Особенно важно, что в это непростое время мы проводим финал не просто в Москве, а на территории ВДНХ. В этом месте всегда предъявлялись всей стране и миру лучшие достижения нашей страны. И,конечно, большая гордость, то лучшими сейчас являетесь вы – активные представители туристической отрасли. Я рада, что это мероприятие будет символом новой эпохи развития туризма в России. Добрые, гостеприимные, улыбчивые лица, позитивный настрой – это хорошее начало нового этапа», – отметила председатель Комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева.

25 победителей получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления «Сколково». Участники также смогут выиграть поддержку лучших проектов от Министерства природных ресурсов и экологии, Федерального агентства по делам молодежи, Русского Географического Общества и Роскосмоса, а также 1 млн рублей от компании METRO Cash&Carry и поддержку лучших проектов от российского сервиса путешествий №1 Туту.ру.

По результатам конкурса лучшие участники получат приглашение на обучение в РГУТиС, школу туризма Travel Business School, «Академию гостеприимства», Академию Слетать.ру, сертификаты на членство в Российском союзе туриндустрии, стажировку в туроператорской компании ANEX Tour, участие в выездном туре от Coral Business School и многое другое.

Приветствие финалистам конкурса направил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев: «Конкурс способствует развитию внутреннего туризма, а также является прекрасной возможностью для раскрытия потенциала участников, формируя новые традиции и повышая престиж профессий в сферах туризма и гостеприимства. Участие в конкурсе откроет новые возможности для дальнейшей профессиональной деятельности молодых людей, а помощь наставников, возможность получения поддержки собственного проекта, а также шанс оказаться на стажировке в одной из ведущих компаний в сфере туризма поможет достичь вам новых высот». Он пожелал участникам финала успехов и продуктивной работы.

«Рад всех приветствовать на финале! Почти год назад на пресс-конференции мы объявили о запуске нашего проекта на президентской платформе «Россия – страна возможностей». За это время мы познакомились с каждым из участников, прошедших отбор. Мы видели, как на очных защитах происходит акселерация проектов, как идеи – превращаются в детальный бизнес-план. Мы с гордостью наблюдали за битвами мастеров, а наши эксперты с трудом могли выбрать лучших по компетенциям. Еще далеко до финала многие проекты уже заинтересовали наставников, региональные органы власти и партнеров конкурса. Надеюсь, в новом году часть из них будет реализована. Быть здесь в сообществе единомышленников, учиться друг у друга, обмениваться опытом и контактами уже огромная победа для каждого финалиста!», – поделился наставник конкурса, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ), генеральный директор курорта Mriya Resort & Spa Грант Бабасян.

Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября 2019 года. На конкурс было подано 20 тыс. 935 заявок. Цель проекта – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».