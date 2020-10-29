Финал конкурса «Мастера гостеприимства» стартовал в Москве

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29 октября, четверг  |  Последнее обновление — 15:59  |  vz.ru
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Что ждет россиян при стрессовом сценарии в экономике

Счетная палата под руководством Алексея Кудрина впервые составила собственный прогноз для российской экономики Михаил Терещенко/ТАСС
Счетная палата раскрыла стрессовый сценарий для российской экономики, который эксперты считают вполне реалистичным. Однако есть и хорошие новости. Во-первых, еще одного нефтяного шока в новом году удастся избежать, что для российской экономики немаловажно. Во-вторых, даже худший сценарий предполагает рост ВВП в 2021 году. Другое дело, почувствуют ли россияне этот рост на себе? Подробности...
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ЛДПР теряет оппозиционный электорат

Вождистский характер ЛДПР был главной силой Жириновского, но он же может и погубить эту партию Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Феномен Жириновского тускнеет, а на электорат его партии нацелились соперники. Это уже давно известные и новые, действующие на консервативно-патриотическом поле, политические силы. Какие проблемы испытывает ЛДПР, почему к ней падает интерес избирателя и с чем приходит партия к думским выборам 2021 года? Подробности...
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Как иностранцы сделали Россию великой

Ученые люди приезжали в Россию в основном с Запада Саломон Конинк
Российское государство все больше нуждается в мигрантах и особенно имеющих высокую квалификацию – ученых, профессионалах. Приглашение иностранцев на службу является одной из древнейших традиций России, благодаря им она стала одной из величайших империй планеты. Какие иностранные специалисты сегодня нужны нашей стране? Подробности...
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Религиозный терроризм стал для Франции новой реальностью

Террорист зарезал троих человек у церкви в Ницце кадр из видео
В четверг в Ницце произошел новый теракт, в результате которого погибли три человека. С криками «Аллах акбар» мужчина с ножом обезглавил женщину возле базилики Нотр-Дам, после чего убил еще двоих человек. Мэр города Кристиан Эстрози назвал случившееся «исламофашизмом». Наблюдатели говорят о начале острого религиозного конфликта и опасном ожесточении общества во Франции. Какие ошибки допустили власти страны? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Как Россия стала великой железнодорожной державой

Тимур Шерзад, журналист
115 лет назад, 29 октября 1905 года, вошла в полноценную эксплуатацию Кругобайкальская железная дорога – русские полностью замкнули Транссиб. Так появилась самая длинная железная дорога в мире. Подробности...
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Вашингтонское болото превратилось в помойку

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Хорошая девочка. Закончила престижный вуз юридический, пусть и в провинции. Помощник судьи, секретарь суда. Работала, старалась. А потом – раз – и член Верховного суда. Подробности...
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Трамп предложил косовский рецепт для карабахской кухни

Иса Джавадов, Историк, востоковед
Трамп перед выборами предложил кое-что армянской диаспоре для решения карабахской проблемы. Предложение заманчивое, но серьезность намерений американской стороны покажет только женевская встреча в формате «3+2» (США, Россия, Франция, Азербайджан, Армения) 30 октября. Подробности...
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Почему французы любят оскорблять религию

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Катастрофическое поражение Зеленского на выборах

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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

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    Финал конкурса «Мастера гостеприимства» стартовал в Москве

    29 октября 2020, 14:55

    Текст: Наталья Ануфриева

    В четверг в Москве на площадке ВДНХ стартовали финальные испытания всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – совместного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ).

    В течение двух дней участники конкурса пройдут заключительные оценочные испытания и презентуют свои проекты в сфере туризма и гостеприимства. По итогам конкурсанты получат обратную связь и экспертную оценку, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

    К финалистам в онлайн-формате обратился зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко: «Для России с ее географическим, историческим, культурным и кулинарным разнообразием развитие туристической отрасли и, прежде всего, нашего внутреннего туризма – одна из самых ключевых задач, приоритет, на котором сейчас сконцентрирован наш фокус внимания. Ведь почти 60% населения нашей большой страны никогда не выезжали за пределы своего региона. И конечно, это надо менять. Это огромный потенциал, его нужно использовать. Для этого разрабатывается Национальный проект в сфере туризма, у которого амбициозные цели. В ближайшие 10 лет как минимум нужно будет удвоить количество поездок граждан внутри страны, количество рабочих мест увеличится с 2 до 5 миллионов, и, конечно, вклад нашей туристической отрасли в ВВП страны удвоится. Так что работы очень много, и в индустрии гостеприимства очень нужны такие люди, как вы – креативные, с новыми компетенциями, с навыками и, самое главное, с идеями, те, кто сможет предложить новые форматы и решения, чтобы этот прорыв совершить».

    «Соревнования объединят 186 финалистов и продлятся два дня, в течение которых участников ждут оценочные испытания и защита проектов, лучшие из которых по итогам также будут награждены. Завтра мы назовем имена 50 победителей и определим лучшие проекты. Их ждут образовательные и поощрительные призы. Сегодня здесь собрались участники из 53 регионов нашей страны, среди них – автор выездных краткосрочных развивающих программ для людей старшего возраста, учредитель регионального отраслевого союза туриндустрии Республики Дагестан, автор новой методики перевозки пассажиров для инвалидов, лучший гид России в номинации «гид-любитель» 2018 года. Желаю всем участникам показать свой максимум», – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

    Победителями конкурса «Мастера гостеприимства» станут 50 человек. Они получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, а также представителей органов государственной власти.

    «Для нас большая честь принимать здесь финалистов Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Особенно важно, что в это непростое время мы проводим финал не просто в Москве, а на территории ВДНХ. В этом месте всегда предъявлялись всей стране и миру лучшие достижения нашей страны. И,конечно, большая гордость,  то лучшими сейчас являетесь вы – активные представители туристической отрасли. Я рада, что это мероприятие будет символом новой эпохи развития туризма в России. Добрые, гостеприимные, улыбчивые лица, позитивный настрой – это хорошее начало нового этапа», – отметила председатель Комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева.

    25 победителей получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления «Сколково». Участники также смогут выиграть поддержку лучших проектов от Министерства природных ресурсов и экологии, Федерального агентства по делам молодежи, Русского Географического Общества и Роскосмоса, а также 1 млн рублей от компании METRO Cash&Carry и поддержку лучших проектов от российского сервиса путешествий №1 Туту.ру.

    По результатам конкурса лучшие участники получат приглашение на обучение в РГУТиС, школу туризма Travel Business School, «Академию гостеприимства», Академию Слетать.ру, сертификаты на членство в Российском союзе туриндустрии, стажировку в туроператорской компании ANEX Tour, участие в выездном туре от Coral Business School и многое другое.

    Приветствие финалистам конкурса направил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев: «Конкурс способствует развитию внутреннего туризма, а также является прекрасной возможностью для раскрытия потенциала участников, формируя новые традиции и повышая престиж профессий в сферах туризма и гостеприимства. Участие в конкурсе откроет новые возможности для дальнейшей профессиональной  деятельности  молодых  людей,  а помощь наставников, возможность получения поддержки собственного проекта, а также шанс оказаться на стажировке в одной из ведущих компаний в сфере туризма поможет достичь вам новых высот». Он пожелал участникам финала успехов и продуктивной работы.

    «Рад всех приветствовать на финале! Почти год назад на пресс-конференции мы объявили о запуске нашего проекта на президентской платформе «Россия – страна возможностей». За это время мы познакомились с каждым из участников, прошедших отбор. Мы видели, как на очных защитах происходит акселерация проектов, как идеи – превращаются в детальный бизнес-план. Мы с гордостью наблюдали за битвами мастеров, а наши эксперты с трудом могли выбрать лучших по компетенциям. Еще далеко до финала многие проекты уже заинтересовали наставников, региональные органы власти и партнеров конкурса. Надеюсь, в новом году часть из них будет реализована. Быть здесь в сообществе единомышленников, учиться друг у друга, обмениваться опытом и контактами уже огромная победа для каждого финалиста!», – поделился наставник конкурса, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ), генеральный директор курорта Mriya Resort & Spa Грант Бабасян.

    Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября 2019 года. На конкурс было подано 20 тыс. 935 заявок. Цель проекта – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства.

    Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».


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