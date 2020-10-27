Путин выразил беспокойство непрофессиональной реставрацией памятников культуры

Непрофессиональная реставрация памятников культуры создает лишние риски, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания совета по культуре и искусству.

«В сфере подготовки таких уникальных специалистов у нас всегда были богатые традиции, есть старые знаменитые школы, но, к сожалению, они все меньше и меньше востребованы», – сказал глава государства, передает ТАСС.

По его словам, это связано с тем, что по действующим нормам на объекты культурного наследия могут привлекать не профильных специалистов. «Жесткого требования по этому вопросу нет, а значит, зайти на такие объекты может любая практически строительная компания, просто имеющая соответствующую лицензию, причем выдается эта лицензия на бессрочный период», – указал президент.

Это создает риск не только некачественных работ, но и «безвозвратной утраты ценнейших объектов исторического, культурного значения», сказал Путин. «Здесь, конечно, нужно решение, которое изменит ситуацию кардинально», – подчеркнул он.

Также в ходе заседания президент сообщил, что правительство выделит более 8 млрд рублей для музыкальных школ и школ искусств по национальному проекту «Культура».