Рубль снизился к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи укрепился по отношению к рублю на 0,31%, до отметки 76,97 руб., курс евро вырос на 0,38%, до 91,33 рубля.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

По состоянию на 10.05 курс доллара находился на отметке 77,14 руб. (+0,54%), а курс евро – на 91,34 руб. (+0,39%).

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