Кремль заявил о способности обеспечить водоснабжение Крыма без Киева

Россия способна обеспечить водоснабжение Крыма, чтобы в будущем не зависеть от Украины в этом вопросе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Россия – это мощная страна, она способна обеспечить Крым водой без Украины, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого самого крана», – цитирует ТАСС Пескова.

На вопрос, исключает ли Кремль переговоры с Киевом по обеспечению Крыма водой из Днепра, Песков ответил, что «их исключает Украина, ведь это она перекрыла кран».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. Правительство направит около 50 млрд рублей на реализацию этого плана.

Напомним, 11 октября Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Крыму будут выделены 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения.