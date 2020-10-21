Tele2 признали виновным в нарушении антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала оператора Tele2 виновным в нарушении антимонопольного законодательства: компания необоснованно повысила тарифы на связь, теперь ей придется вернуть их на уровни до повышения, сообщает ведомство.

В ФАС сообщили, что ведомство признало оператора связи «установившим монопольно высокие цены на услуги подвижной радиотелефонной связи», что привело «к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей – абонентов ООО «Т2 Мобайл», передает РИА «Новости».

«Также в адрес ООО «Т2 Мобайл» будет выдано предписание о приведении тарифов, на которых с 12 мая 2020 года произошло повышение, к уровню, существовавшему до совершения правонарушения», – подчеркивает ФАС.

В Tele2 не согласились с решением ФАС. «После получения полного текста решения мы определим наши дальнейшие действия», – сказали в пресс-службе оператора.

Напомним, в июле ФАС возбудила дело против Tele2 из-за повышения тарифов на связь в мае. До этого ведомство выдало оператору предупреждение после большого количества обращений граждан-абонентов по вопросу повышения услуг связи в среднем на 10%.

Tele2 предоставлял на претензию со стороны Федеральной антимонопольной службы экономическое обоснование повышения тарифов.