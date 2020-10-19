Минобороны захотело отсудить у производителя спутников ГЛОНАСС 2,1 млрд рублей

Министерство обороны подало иск к производителю спутников для системы ГЛОНАСС АО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева».

Ведомство требует взыскать предприятия 2,1 млрд рублей, сообщается на сайте Московского арбитражного суда.

Иск был зарегистрирован судом в понедельник и пока не принят к производству.

Ранее Минобороны подало иск на 1,4 млрд рублей к Дубненскому машиностроительному заводу.

В начале сетября Московский арбитражный суд отклонил иск Минобороны, требовавшего взыскать 440 млн рублей с производителя зенитных ракетных систем НПО «Алмаз» имени академика Расплетина.