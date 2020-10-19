Проценко опроверг информацию о платной госпитализации в Коммунарку

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал ложью слухи о платной госпитализации в медучреждение для лечения коронавирусной инфекции.

«Если кто-то предлагает вам устроить госпитализацию к нам за деньги, то этот человек вас обманывает. Информация о возможности платной госпитализации для лечения COVID-19 в ГКБ № 40 является абсолютной ложью», – написал Проценко в Facebook.

Он пояснил, что госпитализация осуществляется исключительно по экстренным показаниям, а расходы по лечению покрывается системой ОМС. Главврач также попросил всех, кто сталкивался с платной госпитализацией, сообщать о таких случаях.

Ранее Проценко объяснил увеличение числа случаев коронавируса в России. При этом главврач больницы в Коммунарке подчеркнул, что система здравоохранения Москвы готова к новому пику заболеваемости коронавирусной инфекцией.