Британские СМИ объяснили, почему Навальный выжил В Совфеде назвали публикации западных СМИ о «деле Навального» элементами информационной войны 16 октября 2020, 19:45

Фото: REUTERS/Christian Mang

Текст: Наталья Макарова

Вбросы о «деле Навального» основаны на логике абсурда, а не фактах, это элементы информационной войны. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Олег Морозов, комментируя утверждения газеты The Guardian о том, что за отравлением блогера Алексея Навального стоят российские спецслужбы. «К этой публикации нужно относиться как к элементу информационной войны, в которой любые средства хороши. Не нужны никакие аргументы и достаточно просто громко ляпнуть какую-нибудь глупость. Больше всего меня удручает тот факт, что во всех этих историях – не только с блогером Алексеем Навальным, но и с «русскими хакерами», со Скрипалями и многими другим – все давно уже вышло за рамки здравого смысла. Для обоснования той или иной позиции не приводится никаких фактов», – напомнил член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов. Днем ранее уже публиковалась вбросы от имени каких-то мифических, безымянных собеседников в западных спецслужбах, утверждавших, что Навального травили «Новичком» не один, а два раза, и это уже был полный абсурд, считает сенатор. «Сегодня пишут, что на самом деле хотели не убить, а только напугать? Тогда при чем тут «Новичок»? Зачем применили боевой яд, если хотели лишь припугнуть? Если продолжать эту абсурдную логику, то припугнуть можно было и обычной диспепсией, расстройством желудка, но таким сильным, чтобы человек все равно поехал бы лечиться туда же, на Запад, – недоумевает Морозов. – Ну либо крест наденьте, либо трусы снимите. И то, и другое – несовместимо». Подобные публикации, добавил политик, «в значительной степени дискредитируют те зарубежные ведомства, от имени которых публикуются подобные умозаключения». «Мы же привыкли все-таки относить ЦРУ, MИ-6 и спецслужбы Германии к серьезным ведомствам. Привыкли считать, там работают солидные люди, профессионалы, которые используют достоверные данные, весомые аргументы. Но теперь ничего этого нет. Театр абсурда», – посетовал Морозов. Как пишет британская The Guardian со ссылкой на источники в западных спецслужбах, «отравлением» блогера Алексея Навального якобы занималась Вторая служба ФСБ. При этом она не «планировала» убийство блогера, а намеревалась лишь «запугать его», заставив покинуть Россию. В статье также утверждается, что конкретно «Новичок» против Навального применили намеренно, хотя «отравление» можно бы устроить и с помощью других веществ. В статье The Guardian не упоминается, что в действительности Россия уничтожила все запасы отравляющих веществ под контролем ОЗХО. Накануне Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Глава МИД Сергей Лавров пообещал зеркальный ответ на эти санкции. Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова ко всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в организме блогера выявлено не было. Также в Москве подчеркивали, что в России нет и не было отравляющего вещества «Новичок», это придуманный «западный бренд».

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях