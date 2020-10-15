Путин подписал закон об обратном акцизе на сжиженный углеводородный газ Путин объявил благодарность Юрию Лозе 15 октября 2020, 16:59 Текст: Александра Юдина

Президент Владимир Путин объявил благодарность за заслуги в области отечественной культуры и искусства известному российскому музыканту Юрию Лозе. «За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность Лозе Юрию Эдуардовичу – композитору, артисту ФГБУК «Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт», – говорится на официальном портале правовой информации. Юрий Эдуардович Лоза – советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец и композитор. Автор песен «Плот», «Я умею мечтать», «Пой, моя гитара, пой» и других. В середине 2010-х годов приобрел широкую известность благодаря своим критическим высказываниям в адрес ряда популярных зарубежных и отечественных исполнителей.

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