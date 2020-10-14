Азербайджан пригрозил прервать отношения с любой страной за признание Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку немедленно прервет дипломатические отношения с любой страной, которая признает независимость Нагорного Карабаха.

При этом Алиев выразил уверенность, что признания независимости Нагорного Карабаха не произойдет, передает РИА «Новости».

Кроме того, Алиев считает необходимым готовить азербайджанский и армянский народы к совместной жизни в Нагорном Карабахе по завершении конфликта, передает ТАСС.

В начале октября глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что международное сообщество должно признать независимость Нагорного Карабаха. При этом Пашинян говорил, что Ереван признает Нагорный Карабах, если это поможет разрешению вооруженного конфликта, в противном случае воздержится.