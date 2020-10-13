Путин поручил губернаторам определить ответственных за цифровую трансформацию

Президент России Владимир Путин указал губернаторам на необходимость определить чиновников, ответственных за цифровую трансформацию.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ определить заместителей руководителей, ответственных за цифровую трансформацию, в высших исполнительных органах государственной власти субъектов РФ и органах исполнительной власти субъектов РФ в целях обеспечения перевода массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный формат и направить соответствующую информацию в правительство РФ», – говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля. На выполнение этой задачи Путин отвел срок до 1 декабря 2020 года, передает ТАСС.

Эта тема обсуждалась 9 сентября на совещании президента с членами правительства. Тогда вице-премьер Дмитрий Чернышенко попросил главу государства поручить губернаторам назначить в каждый региональный орган исполнительной власти заместителя руководителя, ответственного за цифровую трансформацию. Чернышенко рассказал о том, что сейчас в каждом федеральном министерстве появились заместители руководителей, ответственные за этот процесс на федеральном уровне, и аналогичные назначения необходимы и на региональном уровне. Глава государства поддержал это предложение.

По итогам сентябрьского совещания Путин также поручил Министерству экономического развития России «провести анализ практики применения упрощенной внесудебной процедуры банкротства граждан, в первую очередь, в части доступности и простоты, и при необходимости обеспечить ее совершенствование». Ответственным назначен глава ведомства Максим Решетников, доклад которого президент ждет до 1 марта 2021 года.