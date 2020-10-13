Глава Росгидромета рассказал о результатах проб воды на Камчатке

Пробы воды на Камчатке на сегодняшний день «чистые», присутствует лишь небольшое превышение по содержанию фенола, заявил глава Росгидромета Игорь Шумаков.

«На сегодняшний день, по последним данным Росгидромета, у нас все пробы «чистые», исключая одну – небольшое превышение по концентрации фенола», – цитирует ТАСС Шумакова.

Между тем вице-президент РАН Андрей Адрианов отметил, что зафиксированные на Камчатке превышения в пробах не могли вызвать гибель водных организмов.

«Все зафиксированные превышения не могут и не могли вызвать массовую гибель гидробионтов, о которой мы говорим», – сказал он.

Ранее вице-президент РАН Андрей Адрианов сообщил, что морская экосистема на Камчатке очень быстро восстанавливается после «токсинного удара» микроводорослей, вызвавшего гибель морских организмов, пик загрязнения воды уже пройден.

До этого директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров заявил, что токсичные водоросли являются одной из основных версий загрязнения воды и массовой гибели микроорганизмов и рыб в Авачинском заливе на Камчатке.

Напомним, загрязнение океанской воды на Камчатке привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж. Признаки загрязнения также выявлены еще на трех участках Авачинского залива.