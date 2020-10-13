Россия в ООН ответила на попытку обвинить ее «во всех смертных грехах»

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский ответил на нападки западных стран по вопросам международной безопасности.

На общеполитической дискуссии в Первом Комитете ГА ООН он ответил на заявления, сделанные на прошлой неделе от имени ЕС, Группы северных государств, а также делегаций Австралии, Ирландии, Швейцарии, Польши, Исландии, Лихтенштейна, Нидерландов, Норвегии, США, Финляндии и ФРГ, передает ТАСС.

Полянский заявил, что Запад снова безосновательно «пытается обвинить Россию во всех смертных грехах в сфере международной безопасности». В частности, Москву обвиняют в «нарушении договоренностей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, несоблюдении режима нераспространения химоружия, неких агрессивных амбициях в плане наращивания своего военного потенциала».

«Все эти обвинения объединяет одно – это не более чем антироссийские лозунги, не подкрепленные никакими доказательствами», – сказал он, добавив, что Запад «пытается создать свою параллельную реальность, в которой причиной всех их бед является Россия, и навязать эту картинку остальным членам международного сообщества».

По словам заместителя постпреда, так на Западе хотят скрыть свои собственные опасные шаги. В частности, он указал, что «разрушать архитектуру договоренностей в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения начали США», которые вышли из договоров по ПРО, ракетам средней и меньшей дальности, открытому небу, из ядерной сделки. Кроме того, Вашингтон не стал ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и Договор об обычных вооруженных силах в Европе.

США отказались от создания Зоны, свободной от оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке, и все еще не выполнили обязательства по уничтожению химоружия. При этом они блокируют укрепление режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении, нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, США «постоянно завышают ставки» при обсуждении продления СНВ–3, хотя Москва предлагала продлить его без всяких условий.

Как пояснил представитель России, США хотят снять с себя всяческие обязательства, которые им «мешают», а обвинения в адрес Москвы – это «попытка переложить с больной головы на здоровую».