Россия в ООН ответила на попытку обвинить ее «во всех смертных грехах»

Взгляд
13 октября, вторник  |  Последнее обновление — 03:59  |  vz.ru
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Какой президент США выгоден России

Цены на нефть находятся в зависимости от результатов американских выборов Patrick Semansky/AP/ТАСС
Рынок гадает, кто победит на президентских выборах в ноябре – демократ Джо Байден или Дональд Трамп. В зависимости от этого рисуются разные экономические сценарии. Какие экономические последствия ждать российской экономике, если на выборах в США победит Джо Байден? Как это скажется на «Северном потоке – 2» и что станет с ценами на нефть и курсом доллара? Подробности...
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Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
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Как сделать «Циркон» сверхоружием против США

Так выглядит первое официальное изображение ракеты «Циркон» Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Прошедшие несколько дней назад испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» стали важнейшим событием для российских Вооруженных сил. В США явно испуганы перспективой появления данного комплекса в распоряжении ВМФ России. Однако при всей своей потенциальной мощи «Циркон» имеет ряд ограничений для применения. Как сделать так, чтобы эти ракеты стали настоящей угрозой для США? Подробности...
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Исламисты и Китай вытесняют Россию из Таджикистана

Рахмон стал пятикратным президентом Таджикистана несмотря на массу проблем в республике Валерий Шарифулин/ТАСС
Эмомали Рахмон в пятый раз стал президентом Таджикистана, сохранив за собой всю полноту власти в республике. При этом экономический кризис, исламизация молодежи, наркотрафик из Афганистана и растущее влияние Китая стали неотъемлемой частью правления таджикского лидера. Удастся ли ему справиться с этими проблемами и как очередное переизбрание Рахмона отразится на отношениях Москвы и Душанбе? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Грузия станет следующей жертвой Турции на Кавказе

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В Тбилиси понимают, что они будут следующей жертвой турецкой экспансии на Кавказе. Но ничего не могут с этим поделать. Ведь для защиты нужно то, от чего Грузия сама отказалась много лет назад – суверенитет и Россия. Подробности...
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Мировое кино все больше ненавидит капитализм

Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
Несмотря на то, что сами организаторы Московского международного кинофестиваля предупреждали, что нынешний «пандемийный» слепили из того, что было – программа 42-го ММКФ вышла богатейшая. Подробности...
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Советские мальчики были готовы погибнуть на справедливой войне

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Горбачевская гласность стала транслировать идеи нашей кухонной интеллигенции, зараженной хроническим пацифизмом. Фраза «когда страна прикажет стать героем, у нас героем становится любой» была осмеяна и охаяна. Молох тоталитаризма требует в жертву детей! Кто б сказал тогда, сколько жизней заберет Молох либерализма. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Что страшнее – карантин или коронавирус?
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    Россия в ООН ответила на попытку обвинить ее «во всех смертных грехах»

       13 октября 2020, 03:59
    Фото: НТВ/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский ответил на нападки западных стран по вопросам международной безопасности.

    На общеполитической дискуссии в Первом Комитете ГА ООН он ответил на заявления, сделанные на прошлой неделе от имени ЕС, Группы северных государств, а также делегаций Австралии, Ирландии, Швейцарии, Польши, Исландии, Лихтенштейна, Нидерландов, Норвегии, США, Финляндии и ФРГ, передает ТАСС.

    Полянский заявил, что Запад снова безосновательно «пытается обвинить Россию во всех смертных грехах в сфере международной безопасности». В частности, Москву обвиняют в «нарушении договоренностей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, несоблюдении режима нераспространения химоружия, неких агрессивных амбициях в плане наращивания своего военного потенциала».

    «Все эти обвинения объединяет одно – это не более чем антироссийские лозунги, не подкрепленные никакими доказательствами», – сказал он, добавив, что Запад «пытается создать свою параллельную реальность, в которой причиной всех их бед является Россия, и навязать эту картинку остальным членам международного сообщества».

    По словам заместителя постпреда, так на Западе хотят скрыть свои собственные опасные шаги. В частности, он указал, что «разрушать архитектуру договоренностей в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения начали США», которые вышли из договоров по ПРО, ракетам средней и меньшей дальности, открытому небу, из ядерной сделки. Кроме того, Вашингтон не стал ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и Договор об обычных вооруженных силах в Европе.

    США отказались от создания Зоны, свободной от оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке, и все еще не выполнили обязательства по уничтожению химоружия. При этом они блокируют укрепление режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении, нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, США «постоянно завышают ставки» при обсуждении продления СНВ–3, хотя Москва предлагала продлить его без всяких условий.

    Как пояснил представитель России, США хотят снять с себя всяческие обязательства, которые им «мешают», а обвинения в адрес Москвы – это «попытка переложить с больной головы на здоровую».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что США требуют от России приостановить разработку и производство гиперзвукового оружия и вооружения, основанного на новых физических принципах. Кроме того, США хотят установить контроль за производством и размещением ракет средней дальности на уровне заводов.


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