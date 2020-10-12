Путин поручил создать комиссию Совбеза по вопросам системы защиты от инфекций

Президент Владимир Путин распорядился образовать межведомственную комиссию Совбеза России по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

«Постановляю образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности России по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций», – говорится в указе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Ранее в Кремле сообщили, что сейчас у России по коронавирусу «больший запас прочности», так как выстроена целая система по борьбе с заболеванием. По его словам, дело в том, что сейчас выстроена целая система по борьбе с коронавирусом, которую только-только формировали и выстраивали весной.

Кроме того, Путин заявил, что угроза распространения коронавируса еще не отступила, но власти готовы к любому развитию ситуации.

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