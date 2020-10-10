Режим ЧС введен в Красноярском крае из-за разлива нефтепродуктов

Муниципальный режим ЧС введен в Кежемском районе Красноярского края из-за разлива нефтепродуктов в реку Ангару, говорится в сводке регионального главка МЧС.

«Введен режим чрезвычайной ситуации на территории Кежемского района в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангара. Постановление администрации Кежемского района от 9 октября», – приводит текст сводки ТАСС.

Как уточнили в Единой дежурно-диспетчерской службе района, разлив произошел еще 2 октября, информация о нем поступила в пятницу. «На базе (в городе Кодинск) при раскачке баржи произошел разлив топлива, примерно полтонны», – сообщил представитель ЕДДС. Сейчас идет уборка нефтепродуктов, используется сорбент.

Также режим ЧС введен на территории Юксеевского сельсовета Большемуртинского района на предприятии «Север». По информации ЕДДС района, там распилили бочку с отходами ГСМ, в результате чего они попали в канаву.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, силы и средства ведомства пока не привлекались.

Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании, произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Порядка 15 тыс. тонн нефтепродуктов оказалось в ближайших реках, Далдыкан и Амбарной. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.