Госрегулирование тарифов в российских портах отменено

Правительство отменило государственное регулирование цен на услуги, оказываемые в морских и речных портах, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Постановление правительства утверждает изменения в перечни ценового госрегулирования тарифов по погрузке, выгрузке и хранению грузов в морских и речных портах и на объектах инфраструктуры внутренних водных путей (ВВП), сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что дерегулирование тарифов относится ко всем видам грузов, кроме нефти и нефтепродуктов, которые доставляются в морские порты трубопроводным транспортом. Также не будут затронуты тарифы в морских портах Крайнего Севера с неразвитой конкуренцией.

Так, из списка услуг субъектов монополий в морских портах исключены пункты, касающиеся госрегулирования тарифов на погрузку, выгрузку и хранение грузов, услуги предоставления причалов, обеспечение лоцманской проводки судов, обслуживание пассажиров.

В речных портах отменяется госрегулирование услуг по погрузке, выгрузке и хранению грузов, комплексного обслуживания флота, буксирных услуг, предоставление судам рейдов, якорных стоянок, защитных сооружений и причалов речных портов, а также услуг по внутрипортовой лоцманской проводке судов.

На объектах инфраструктуры ВВП отмена госрегулирования тарифов касается услуг по навигационно-гидрографическому обеспечению плавания судов по ВВП, лоцманской проводки, ледокольному обеспечению в зимних условиях навигации, а также прохода судов по судоходным гидротехническим сооружениям и обеспечение прохода иностранных судов по внутренним водным путям.

Проект постановления был подготовлен Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в октябре 2019 года.