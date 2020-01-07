На Украину в 2019 году не пустили более 7 тыс. россиян

В 2019 году во въезде на Украину было отказано более 7,3 тыс. российским гражданам, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел страны.

«В среднем за сутки пограничники отказывают во въезде 20-30 гражданам России (...). В течение 2019 больше 7,3 тыс. граждан России не смогли въехать на Украину», – сообщается в Telegram-канале МВД Украины.

Власти Украины не пускают в страну за посещение Крыма и провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Так, в середине декабря въезд на Украину запретили участникам российской группы «Воровайки».

Кроме того, на Украину даже после приглашения президента страны Владимира Зеленского не пускают российских журналистов.