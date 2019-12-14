Российскую журналистку не впустили на Украину

Журналистку телеканала НТВ Александру Тонких не впустили на Украину, объяснив это тем, что ранее она посещала Крым.

«Корреспондента НТВ Александру Тонких не пустили в Киев. Это произошло на следующий день после того, как во въезде на Украину отказали другому корреспонденту телекомпании – Сергею Савину», – сказано на сайте НТВ.

Отмечается, что поводом для запрета на въезд стало то, что в 2016 году Александра Тонких посетила Крым.

Накануне журналист телеканала НТВ Сергей Савин сообщил, что ему и его съемочной группе запретили въезд на Украину.

Напомним, дискуссия между российскими журналистами и президентом Зеленским о допуске российских журналистов на Украину состоялась после саммита в «нормандском формате», когда украинский лидер пригласил корреспондента РИА «Новости» лично посетить Донбасс.