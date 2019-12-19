Группе «Воровайки» запретили въезд на Украину

Участникам российской группы «Воровайки» запретили въезд на территорию Украины, говорится в сообщении пресс-служба Служба безопасности.

«В обществе возник большой резонанс из-за сообщения о возможном прибытии на Украину российской группы «Воровайки». Сообщаем, что в настоящее время действует запрет въезда участникам этого коллектива – Павловой Яне, Надиктовой Ларисе и Теркуловой Диане», – цитирует сообщение СБУ РИА «Новости».

Исполнительниц решено не пускать на Украину с целью обеспечения национальной безопасности на основании закона «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», пояснили в пресс-службе.



Ранее на украинских ресурсах, реализующих билеты на концерты и мероприятия, были размещены афиши предстоящих выступлений группы «Воровайки» в Киеве, Одессе, Харькове и Николаеве, однако затем эти данные удалили.



Также депутаты Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко и Владимир Арьев потребовали запретить въезд в страну участницам группы.

Ранее гитаристу группы «Бахыт-компот» Яну Комарницкому запретили въезд на Украину сроком на три года из-за поездки в Донецк.