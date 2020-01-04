Ветеран РВСН рассказал, как действует «ядерная кнопка»

Ветеран Ракетных войск стратегического назначения, член президиума «Офицеров России» Юрий Чмутин, комментируя возможное прекращение действия договора СНВ-3 между Россией и США, рассказал, как устроена «ядерная кнопка» и возможен ли случайный пуск ракет.

По словам Чмутина, у всех стран-членов «ядерного клуба», крайне высокий уровень обеспечения безопасности, что исключает риск несанкционированных действий с атомным оружием. Кроме того, он подчеркнул, что стихийные бедствия не могут стать причиной «случайного» запуска ракет, так как в РВСН действует многоуровневая защита.

Военный также исключил возможности хакерской атаки с целью запуска. «Пуск стратегических ракет происходит по команде. Команда у нас, ракетчиков, называется ключ-шифр. Это очень сложная система кодов. Есть несколько дублирующих каналов, они дополняют друг друга при поступлении команды на пуск ракет. … Никто из посторонних не имеет доступа и не сможет подобрать ключ-шифр», – пояснил Чмутин в интервью «Московскому комсомольцу».

Также Чмутин исключил возможность пуска ракеты одним военнослужащим, находящимся на дежурстве. «Система управления предполагает четкое, строгое, централизованное выполнение приказов и команд по цепочке. Условно говоря, если не пройден один этап – на другой не перескочишь», – рассказал ветеран, пояснив, что ракеты – это «коллективное» оружие.

Случайный пуск исключен даже на стратегических бомбардировщиках, так как система управления ядерным оружием одинакова, независимо от типа носителя, добавил Чмутин.

Он также рассказал о процессе принятия решения о пуске ракет. Так, решение нанести ядерный удар принимает президент России, который отдает приказ главкому Ракетных войск стратегического назначения, а тот, в свою очередь, передает команду подчиненным по автоматизированной системе боевого управления или через другие дублирующие системы.

В декабре глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон должны договориться о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3), чтобы успокоить международное сообщество.

До этого Москва предложила Вашингтону любые варианты продления СНВ-3. Между тем у России возникли вопросы к США по соблюдению СНВ-3.

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