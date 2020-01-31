На Украине заявили о причастности к открытию Антарктиды

Исследователь истории Антарктиды Василий Придатко-Долин в эфире телеканала «1+1» заявил о причастности к открытию материка полтавского дворянина Ивана Завадовского, который был помощником капитана шлюпа «Восток».

«Иван Иванович Завадовский был нашим земляком, и я думаю, что c Украины был также и его денщик, но его фамилии нет в составе экспедиции», – сказал Придатко-Долин, передает RT.

При этом заведующий отдела Национального антарктического центра Украины Андрей Федчук отметил, что после 2048 года, когда истечет срок действия моратория на разработку и добычу полезных ископаемых, «будет некий международный консорциум, который будет добывать полезные ископаемые по разработанным правилам».

Он уточнил, что «распределение будет зависеть от научного вклада стран в исследования Антарктики, поэтому чем больше станций, тем больше ты получишь».

В сюжете отмечается, что и у Украины есть своя часть в Антарктиде – станция «Академик Вернадский».

«Исследования двух полярных регионов, мирового океана и исследование космоса – это три маркера, которые различают страны первого мира от стран третьего. А поскольку второго мира сейчас нет, то мы скатимся либо в один, либо в другой. Либо мы будем частью того золотого миллиарда, где Илон Маск, Марс и так далее, либо частью того мира, где сомалийский крестьянин мотыгой обрабатывает десять метров сухой земли. Третьего варианта нет, мы либо будем там, либо там. И поэтому наша станция «Академик Вернадский» является одним из тех пунктов, благодаря которым мы цепляемся за это», – заявил директор Национального антарктического центра Украины Евгений Дикий.

Ранее на Украине заявили, что их экспедиция в Антарктиде нашла «затерянную» ледниковую пещеру с озерами и рекой.

Газета ВЗГЛЯД писала о роли русских в открытии Антарктиды, которое произошло 200 лет назад во время первой русской атлантической экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева.