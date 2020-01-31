Число раненных при ударе Ирана по базам США возросло до 64 человек

При обстреле Ираном американских баз в Ираке контузию получили 64 военнослужащих США, сообщили в Пентагоне.

По данным ведомства, у пострадавших диагностирована легкая черепно-мозговая травма. При этом лишь 39 военнослужащих после травмы вернулись на службу, передает РИА «Новости».

Напомним, в начале января США провели спецоперацию, в результате которой был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Касем Сулеймани. В ответ на это Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.

О травмах американских военнослужащих в Пентагоне узнали только 16 января.

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