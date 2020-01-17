Руководство Пентагона только в четверг узнало о контузиях военных в Ираке

В руководстве Пентагона только 16 января узнали, что 11 американских военнослужащих в Ираке могли получить контузии в результате иранской атаки, сообщила пресс-секретарь ведомства Алисса Фарах.

По ее словам, «руководство Пентагона было уведомлено об этих ранениях вчера». Пресс-секретарь пояснила, что военных на дополнительные обследования направили «из предосторожности». Она подчеркнула, что пока речь идет только о симптомах контузии, передает ТАСС.

Напомним, Центральное командование США подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД