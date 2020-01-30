Французы захотели переехать в Крым

Группа французских граждан – потомков тех, кто эмигрировал в свое время из Крыма, – заявила о желании переехать на полуостров, сообщил глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Гемпель рассказал, что с соответствующей просьбой о содействии в парламент Крыма обратилась представительница национальной культурной автономии французов Республики Крым, передает РИА «Новости».

«Поступила инициатива от группы граждан Франции, потомков эмигрантов, покинувших Крым в 20-х годах прошлого века, приехать обратно на постоянное место жительства. Мы уже оговорили возможный формат встречи», – добавил он.

Группа из Франции посетит полуостров с ознакомительным визитом в 2020 году.

«Мы познакомим их с историей и героическим прошлым Крыма. В свое время в Крыму жила достаточно большая французская диаспора», – подчеркнул Гемпель.

Ранее глава ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани сказал, чем Крым лучше Парижа.

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